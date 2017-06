Realisté chtějí na kampaň využít celý limit 90 milionů korun | Reflex.cz

Strana Realisté vytvořená kolem politologa Petra Robejška hodlá v kampani pro volby do Sněmovny využít celý zákonný limit 90 milionů korun, pokud se jí podaří získat dostatek sponzorů. Při spuštění kampaně to dnes novinářům řekl volební manažer strany Daniel Bartek. Uskupení, které vzniklo loni na podzim, finančně podporuje ze soukromých zdrojů spolumajitel skupiny Penta Marek Dospiva.

"Jsme strana, která vstoupila (do politiky) nedávno, a samozřejmě prostředky, které máme k dispozici, jsou omezené. Ale sháníme sponzory i během kampaně. Mám-li to říct za sebe jako za šéfa kampaně, mou touhou je využít celý ten zákonný limit. Jestli se nám to podaří, záleží na sponzorech," řekl Bartek.

Realisté dnes formálně zahájili volební kampaň, jejíž slogan zní Změna stylu. Podle Robejška to znamená, že přichází nové uskupení, která přistupuje k politice jinak než strany, které nyní působí v Parlamentu.

Realisté vznikli loni, jejich podpora se v současnosti pohybuje pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Sněmovny. V květnu ale strana získala prvního poslance, když do ní vstoupil Martin Lank, který byl do Sněmovny zvolen za hnutí Úsvit. Zdůvodnil to rozpory s vedením Úsvitu a programovou blízkostí Realistů jeho prioritám. Realisté v programu kladou důraz na národní zájmy. Chtějí nadřadit českou ústavu mezinárodním smlouvám a chtějí zcela zakázat nelegální migraci do země.