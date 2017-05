Donald Trump propustil šéfa FBI, úřad prý potřebuje znovu získat důvěru | Reflex.cz

Americký prezident Donald Trump propustil s okamžitou platností šéfa Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho. V úterý místního času to oznámil Bílý dům, podle kterého prezident jednal na návrh ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. FBI se pod Comeyho vedením věnovala mimo jiné vyšetřování údajných údajných zásahů Ruska do loňských prezidentských voleb.

"FBI je jednou z nejvíce respektovaných institucí naší země," uvedl prezident Trump v prohlášení. Úřad podle něj nyní potřebuje nové vedení, aby znovu získal ztracenou důvěru veřejnosti. S hledáním Comeyho nástupce se začne podle Bílého domu okamžitě.

Zbavit Comeyho funkce ředitele FBI se Trump podle světových agentur rozhodl na základě doporučení ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse a jeho zástupce Roda Rosensteina. "S ministerstvem spravedlnosti se plně shoduji v tom, že nejste schopen FBI efektivně řídit," napsal Trump v dopise adresovaném Comeymu.

Připomeňte si Trumpův inaugurační projev:

VIDEO: První projev prezidenta USA Donalda Trumpa s českými titulky

Session podle agentury Reuters v doporučení Trumpovi uvedl, že v čele FBI musí stát někdo, kdo se drží pravidel a zásad ministerstva spravedlnosti. Úřad podle Sessionse potřebuje "nový začátek".

FBI se pod Comeyho vedením věnovala mimo jiné vyšetřování údajných zásahů Moskvy do loňských prezidentských voleb v USA, z nichž vzešel jako vítěz právě prezident Trump. Řada politiků Demokratické strany už vyzvala, aby se vyšetřování údajných ruských zásahů do hlasování ujal nezávislý vyšetřovatel.

Šéf demokratické menšiny v americkém Senátu Chuck Schumer podle svých slov Trumpovi po telefonu řekl, že dělá "velkou chybu". Také on vyzval ke jmenování "nebojácného, nezávislého zvláštního prokurátora", který by se po propuštění šéfa FBI zabýval údajnými zásahy Ruska do amerických voleb. Vytvoření zvláštní komise požadoval také republikánský senátor John McCain. Nečekané odstranění Comeyho z čela FBI podle něj "jen potvrzuje potřebu takové komise".

Oznámení Bílého domu přišlo jen krátce poté, co FBI zaslala americkému Kongresu dopis, ve kterém opravila nedávné svědectví Comeyho v případu Humy Abedinové, blízké spolupracovnice Trumpovy soupeřky z prezidentských voleb Hillary Clintonové.

Prvních 100 dní vlády Trumpa očima Simpsonů:

Simpsonovi hodnotí 100 dní Donalda Trumpa ve funkci prezidenta USA

Comey se podle tohoto dopisu minulý týden špatně vyjádřil, když tvrdil, že Abedinová přeposlala "stovky a tisíce" e-mailů do počítače svého manžela Anthonyho Weinera. Jen "malé množství" e-mailů nalezených v jeho elektronickém zařízení bylo podle aktuálního prohlášení FBI skutečně přeposlaných. Většina z nich se do počítače dostala jako zálohy z jiných elektronických zařízení, uvedla FBI.

Šestapadesátiletého Comeyho do funkce ředitele FBI nominoval v roce 2013 bývalý americký prezident Barack Obama. Jeho funkční období mělo být desetileté. Trump Comeyho v lednu po nástupu do funkce prezidenta požádal, aby v čele úřadu zůstal.

Comey výrazně zasáhl do boje před loňskými prezidentskými volbami v USA, když se rozhodl v říjnu informovat dopisem Kongres o obnově vyšetřování Clintonové v kauze používání soukromého e-mailového serveru během výkonu funkce ministryně zahraničí. Dva dny před listopadovými volbami Comey oznámil, že FBI nenašla dostatek důkazů, aby Clintonovou obvinila. Bývalá první dáma před týdnem Comeyho vystoupení označila za jeden z důvodů své porážky v klání s Trumpem. Sám Comey své rozhodnutí ale obhajoval.

Z doporučení Roda Rosensteina, zástupce ministra Sessionse, vyplývá mimo jiné to, že odvolání Comeyho souvisí s loňským červencovým oznámením FBI, že si Hillary Clintonová sice počínala při užívání soukromého e-mailového účtu krajně nedbale, proti zákonům se ale neprohřešila.