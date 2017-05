Čínský dopravní letoun C919 podnikl po mnoha odkladech svůj první let | Reflex.cz

Čínský dopravní letoun C919 dnes úspěšně podnikl svůj první a dlouho odkládaný let. Po 80 minutách ve vzduchu přistál na letišti v Šanghaji. Stroj C919 je prvním velkým dopravním letounem, který byl vyvinut v Číně v souladu s mezinárodními standardy, konkurovat by měl dopravním letadlům od firem Airbus a Boeing.

Bílý letoun se zelenými a modrými prvky a nápisem C919 na ocase se odlepil z ranveje šanghajského letiště před několika tisíci hodnostářů, leteckých pracovníků i nadšenců. Letadlo zatím nevezlo cestující, jen pět pilotů a techniků. Událost živě vysílala státní televize CCTV. Letoun letěl rychlostí 290 až 300 kilometrů za hodinu ve výšce tři tisíce metrů.

Původně byl první let naplánován na rok 2014, od té doby ho však státní výrobce letadel Commercial Aircraft Corp of China (COMAC) nejméně dvakrát odložil kvůli problémům při výrobě. Stroj s úzkým trupem by měl být schopen přepravit 156 až 168 cestujících.

Svět mohl čínské dopravní letadlo poprvé vidět v listopadu 2015 při slavnostním ceremoniálu v Šanghaji, kdy čínská státní televize ukázala záběry letounu, jak sjíždí z montážní linky šanghajského závodu COMAC.

360p 240p REKLAMA Čínské letadlo C919 při svém prvním letu. • VIDEO Facebook

Čínský letoun má konkurovat letadlům Airbus A320 a Boeing 737, ale podle analytiků oslovených agenturou Reuters za nimi technologicky zaostává. Jako první si letadlo objednaly aerolinky China Eastern, celkem už má výrobce na toto letadlo 570 objednávek od 23 zákazníků.

Peking tak udělal velký krok na lukrativní světový letecký trh a pokročil i v plánu přeměnit Čínu z levné "továrny světa" ve výrobce vyspělých technologií.

Analytik S' Ťing-če ze společnosti Sinolink Securities v této souvislosti poznamenal, že letectví je pro podnikání složitý obor, v něž jsou nutné dlouhodobé zkušenosti. Boeing je sbírá už sto let a Airbus více než čtyřicet.

Loni v červnu absolvoval svůj první komerční let jiný čínský letoun, regionální ARJ-21, který má konkurovat modelům firem Embraer a Bombardier. Letadlo ARJ-21, určené pro přepravu zhruba 90 cestujících, získalo od čínského úřadu pro civilní letectví osvědčení o způsobilosti k létání na konci předloňského roku, o deset let později, než Čína původně plánovala.

Čína nyní usiluje o certifikaci letounu evropskými a americkými úřady a míří i dál; ve spolupráci s Ruskem plánuje vývoj širokotrupého letounu. COMAC a ruská společnost United Aircraft Corp v listopadu oznámily, že už zahájily průzkum možných dodavatelů, uvedla agentura Reuters.