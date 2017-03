Pozdní vlna feminismu – členství v prestižním britském golfovém klubu bylo otevřeno ženám

Volební právo získaly britské ženy v roce 1918. Během boje za zrovnoprávnění držely hladovky, zapalovaly domy politiků nebo se vrhaly pod kopyta dostihových koní. Vedle budovy britského parlamentu dnes stojí socha nejznámější z nich – Emmeline Punkhurstové. Těžko uvěřit, že o sto let později v Británii stále existují organizace diskriminující na základě pohlaví. Nejstarší golfový klub na světě ve skotském Muirfieldu kvůli vyřazení ze seznamu hřišť s právem pořádat turnaje The Open Championship povolil ženám stát se jeho členkami.

Ctihodná společnost edinburghských golfistů (HCEG), jež muirfieldské golfové hřiště provozuje, byla založena v roce 1744. Jedná se o nejstarší doložený golfový klub na světě. V roce svého založení stanovila první golfová pravidla. The Open Championship hostila doposud šestnáctkrát.

Pro rozšíření členství na ženy hlasovalo 80 % členů při 93% volební účasti. Jednalo se však již o druhé hlasování v řadě. Minulý rok v květnu hlasovalo pro pouhých 63 %, pro schválení návrhu na přijetí něžného pohlaví do svých řad chyběly do dvoutřetinové většiny dvě procenta. HCEG za výsledek sklidila kritiku. Skotská první ministryně Nicola Sturgeonová prohlásila, že rozhodnutí je morálně neobhajitelné a vysílá špatné signály.

Nové hlasování bylo v HCEG vyvoláno až v důsledku zákazu hostování prestižního turnaje The Open Championship. Přesto si první ženy počkají na přijetí do klubu dva až tři roky. Musí se totiž postavit do stejné „fronty“ jako muži a na přijetí do nejstaršího britského golfového klubu si holt musíte počkat. Kdo by si myslel, že Británie dávno není elitářská bašta s pevně strukturovaným třídním systémem, mýlil by se. Za jednorázový vstup na hřiště v pohádkově krásném Muirfieldu zaplatíte v přepočtu 7000 korun. Poplatek za členství Ctihodná společnost na svém webu neuvádí.