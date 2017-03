Vlci se po sto letech vrátili na Vysočinu. Jednoho z nich srazilo auto

Zprávu o nálezu mrtvého vlka u 100. kilometru D1 nejdřív dostalo Hnutí Duha. Hlaváč se na místo dostavil s Pavlem Hulvou z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. „Vlka jsme převzali a získali pro vědecké analýzy. Zvíře teď bude podrobeno podrobnému zkoumání, odkud přišlo, jak je příbuzné se známými populacemi v okolí a podobně," uvedl Hlaváč. Vizuálně podle něj zvíře nese všechny znaky vlka.

Na Vysočině vlci nežili déle než sto let. „Ten nález souvisí se šířením vlka," uvedl Hlaváč. Vlci do Česka přicházejí ze severozápadu, už žijí na Kokořínsku a Broumovsku, údaje o nich jsou i z Krušných hor. Na Vysočině byl asi deset kilometrů od místa nynějšího nálezu zachycen vlk fotopastí už vloni, podle Hlaváče tohoto vlka pravděpodobně taky zabilo auto. „Je možné, že jsme na nějaké migrační cestě," řekl k možnému výskytu vlků v kraji.

Vlk teď podle ochránců přírody chtěl překonat dálnici pár desítek metrů od mostu přes silnici mezi obcemi Skorkov a Zbinohy. Dálnici se na Vysočině pokoušejí překročit i losi a rysi. Posledním doloženým případem zabitého vzácného zvířete je rys, který byl nalezen před čtyřmi lety na 80. kilometru dálnice u Koberovic na Pelhřimovsku.

Kolizím by mohly zabránit nadchody nad dálnicí, takzvané ekodukty. Podle některých kritiků to ale jsou zbytečné a drahé stavby. Hlaváč uvedl, že zpochybňování ekoduktů způsobilo to, že velké procento z nich bylo v minulosti postaveno na místech, kde skutečně k ničemu nejsou. „Ale ekodukty, které jsou dobře navržené, na správných místech, mají nezastupitelný význam. Staví se v celé Evropě," řekl.

Na dálnici D1 v Kraji Vysočina budou při modernizaci D1 postaveny dva ekodukty. Podle Hlaváče teď v tomto 100 kilometrů dlouhém úseku není žádný most, který by zvířata mohla využít k překonání dálnice a musí ji přebíhat. Význam ekoduktů stoupne proto, že při opravách bude dálnice oplocená, uvedl Hlaváč.