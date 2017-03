Star Trek versus Trump. Herec Patrick Stewart chce americký pas pro boj proti prezidentovi USA

"Jeli jsme s manželkou na návštěvu k dobrým přátelům, o kterých by se dalo říct, že jsou washingtonskými zasvěcenci, abychom se jich zeptali: 'Co se dá dělat?'" popisoval Stewart v pořadu The View svoji situaci po prezidentských volbách. "A všichni přátelé mi říkají: Dá se dělat jen jediná věc. Bojovat a odporovat. Ale to zatím nemůžu, protože nejsem (americký) občan," dodal. Jak přesně hodlá proti Trumpovi bojovat, ale neuvedl.

"Žádost o občanství je snad jediná dobrá věc, která vzešla z loňských voleb," řekl dále Stewart, který od osmdesátých let žije převážně v USA. Nyní bydlí držitel titulu sir v New Yorku a je známý také jako vůdce filmových X-Menů profesor Charles Xavier - klidná, vůdčí postava, stejně tak jako kapitán Jean-Luc Picard ze seriálu Star Trek: The Next Generation.

Výhrady vůči Donaldu Trumpovi dává Stewart v poslední době najevo pravidelně. Před třemi týdny na svém twitteru napsal, že se probudil z nejhoršího spánku svého života, načež zjistil, že se nacházel 250 metrů od Bílého domu. "Že by tam byla souvislost?" napsal rodák z Yorkshiru.

Minulý rok na jaře zase v rozhovoru pro server VICE označil 45. prezidenta Spojených států jménem Dreadful (příšerný) Trump. Uvedl také, že dění v politice vždy sledoval. "Zajímám se o politiku a také se do ní zapojuji po celý svůj život. První občanské neposlušnosti jsem se dopustil již během poválečných voleb roku 1945," komentoval Stewart.