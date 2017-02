Cena Velký bratr: Největším úředním šmírákem v loňském roce bylo ministerstvo obrany

Anticenu Velkého bratra za loňský rok získaly ministerstvo obrany, poskytovatel nebankovních půjček Home Credit či Úřad práce. Ve 12. ročníku tzv. Big Brother Awards jim je dnes udělila sedmičlenná porota neziskové organizace Iuridicum Remedium (IuRe). Ceny se hlásí k odkazu slavné knihy George Orwella 1984 a mají upozorňovat na nepřijatelné zásahy do soukromí občanů ze strany soukromých firem i veřejné správy.

Ministerstvo obrany získalo cenu pro úředního slídila za návrh novely zákona o Vojenském zpravodajství (VZ), která by měla armádní tajné službě přisoudit odpovědnost za kybernetickou obranu. Porotci záměru vyčítají to, že by měl zpravodajcům umožnit umístit na internetové linky "černé skříňky" schopné odposlouchávat, ale i blokovat či měnit provoz českého internetu.

Šéf VZ Jan Beroun novinářům řekl, že zpravodajci by monitorovali jen provoz na webu. Ke čtení obsahu dat by potřebovali stejně jako nyní povolení soudu. Sněmovní výbor pro bezpečnost na začátku února doporučil novelu schválit s pozměňovacím návrhem úřadu vlády. Výslovně zakazuje vstupovat do obsahu internetu a předpokládá zřízení poradního výboru pro kybernetickou bezpečnost a obranu. "I zde jsou zcela vágní pojmy," řekl dnes novinářům výkonný ředitel IuRe Jan Vobořil.

Resort uvádí, že udělení ceny vyplývá z nepochopení principu novely ze strany IuRe. "Nejde o samovolnou aktivitu ministerstva, ale krok navazující na rozhodnutí vlády," sdělil ČTK mluvčí Jan Pejšek. Cílem není sledování e-mailů jednotlivců, ale zajištění ochrany strategických informačních systémů, novela navíc předpokládá několikastupňovou kontrolu, dodal.

Firemním slídilem vyhlásila IuRe společnost Home Credit. Podle poroty přišla s tím, že bude k prověřování žadatelů o půjčku využívat speciální aplikaci, která zanalyzuje obsah mobilního telefonu klienta. V případě, že například najde kontakty na osoby, které v minulosti půjčky nesplácely, může být žadatel o půjčku odmítnut.

Úřad práce byl vyhlášen dlouhodobým slídilem kvůli tomu, že podle IuRe dlouhodobě vyžaduje od žadatelů o některé sociální dávky kompletní výpisy z bankovních účtů. Konkrétně se to má týkat hlavně příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení. "Povinnost kompletní výpisy předkládat přitom nemá oporu v zákoně," uvedla porota.

Výrok Velkého bratra si připsal generální ředitel Mastercard pro ČR, Slovensko a Rakousko Miroslav Lukeš. "Každý z nás za sebou zanechává elektronickou stopu a množství těch údajů bude růst. Tak to zkrátka je a s tím už se nic neudělá...", uvedl Lukeš v rozhovoru pro server Peníze.cz

Pozitivní cenu Edwarda Snowdena pro ty, kteří přispívají k ochraně soukromí či transparentnosti získalo město Vsetín za to, jak informuje o umístění kamer městského kamerového systému.

Soutěž se hlásí k odkazu Orwellovy knihy 1984 a poprvé se uskutečnila v roce 1998 v Británii. V Česku se koná od roku 2005.