Německým prezidentem by měl být v neděli zvolen Frank-Walter Steinmeier

Bez vypjatých okamžiků, nečekaných zvratů nebo emocemi nabitých debat se podle všeho obejdou nedělní prezidentské volby v Německu. Novou hlavou státu by se v nich na příštích pět let měl s přehledem stát jedenašedesátiletý sociální demokrat Frank-Walter Steinmeier, který byl donedávna ministrem zahraničí. Ve funkci vystřídá sedmasedmdesátiletého Joachima Gaucka, který se rozhodl odejít do politického důchodu.