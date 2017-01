Pravděpodobný nový ministr zahraničí USA promluvil dost ostře o Rusku

Podle budoucího ministra zahraničí USA představuje Rusko nebezpečí a musí nést odpovědnost za anexi Krymu. Pro někoho to může být studená sprcha.

Pokud si někdo myslí, že za nového prezidenta USA Donalda Trumpa nastanou nějaké líbánky mezi Moskvou a Washingtonem, musí být poněkud zklamán. Šéfem amerických tajných služeb byl jmenován bývalý republikánský senátor Dan Coats a ministrem zahraničí zřejmě bude Rex Tillerson, který sice proslul dobrými vztahy s Vladimirem Putinem, šlo samozřejmě o byznys, ale jeho poslední výroky nevypadají příliš rusofilsky.

Tillerson řekl v Senátu, že Rusko představuje nebezpečí pro USA a „jeho nedávné činnosti odhlížely od amerických zájmů“.

„Rusko musí nést odpovědnost za své činy, jako je invaze na Ukrajinu,“ řekl během úterního slyšení před senátním výborem pro zahraniční vztahy.

Tillerson dále zákonodárcům řekl: „Naši spojenci v NATO mají právo být znepokojeni ožívajícím Ruskem,“ a konstatoval, že k tomu došlo v období „absence amerického vedení“. Uvedl také, že je třeba „otevřený a upřímný dialog s Ruskem, pokud jde o jeho ambice“. Zvýšená asertivita Ruska má počátek v roce 1991, v době rozpuštění Sovětského svazu, federace euroasijských zemí řízených komunistickou stranou v Moskvě. „Rusko více než cokoli jiného chce obnovit svou roli v globálním světovém pořádku,“ řekl.

Podle Tillersona není pravděpodobné, že by se USA a Rusko „někdy mohly stát přáteli“, protože hodnoty obou zemí jsou „silně odlišné“. Jsou tu ale společné zájmy ohledně otázek, jež se nesmějí vymknout kontrole.

Tillerson nejspíš zvolil ostřejší slovník, protože čelí kritice od některých zákonodárců, především od Marka Rubia, jenž sám kandidoval v primárkách na prezidenta a pak svou kandidaturu stáhl. Ten má obavy z Tillersonových vazeb na prezidenta Putina. Tillerson nicméně odmítl označit Putina za válečného zločince a řekl: „Já bych tento pojem neužíval.“

Tillerson také uznává, že jsou „dobré předpoklady“, že si Putin byl vědom ruského vměšování v prezidentských volbách roku 2016.

O sankcích proti Rusku řekl, že je třeba je zatím držet, ač si myslí, že poškozují americký obchod. Jeho firma ExxonMobil na nich ztratila stovky miliónů dolarů. Považuje sankce za „mocný nástroj“, ale v jejich pozadí vidí úmysl zabránit Rusku v přístupu k americkým investicím a technologii. Je známo, že v roce 2014 (kdy došlo k anexi Krymu Ruskem), byl ostrým odpůrcem sankcí.

Slyšení před senátory, když chce být Tillerson ministrem, a další reálná politika jsou samozřejmě dvě různé věci, takže na konečné hodnocení si musíme ještě počkat. Zatím to ale nevypadá, že by všechno bylo tak růžové, jak by si někteří putinovci přáli.

(Za použití materiálu Voice of America.)