Rusko prý otestovalo podmořský jaderný dron, který může zničit velká americká města

První zprávy o testech nové ruské jaderné zbraně se jménem Status 6 se objevily už v minulém roce, jenže teď se konzervativní web The Washington Free Beacon odvolává na zdroje Pentagonu, amerického ministerstva obrany. Jenže to, podobně jako ruské ministerstvo, k možným testům mlčí.

„Budeme pozorně sledovat vývoj ruského armádního podmořského programu, ale nebudeme to komentovat,“ sdělil pouze kapitán Jeff Davis, mluvčí Pentagonu. Někteří experti proto hovoří o dalším povedeném triku ruské propagandy, která má vystrašit svět a dokázat sílu největší země světa. Jiní ale tvrdí, že nová zbraň skutečně existuje.

Přísně tajnou zbraň by prý mohla vyrábět petrohradská společnost Rubin, významný konstruktér jaderných ponorek. A co to vlastně Status 6 je? Má se jednat o podmořskou verzi mezikontinentální balistické střely, která je schopna přepravit na velké vzdálenost mohutnou jadernou nálož. Podle webu The Washington Free Beacon má dosah až 10 000 kilometrů, potopí se do hloubky 1000 metrů a dokáže plout rychlostí až 100 kilometrů za hodinu. Proto by bylo i pro torpéda armád NATO těžké podobnou zbraň spolehlivě zlikvidovat.

Podmořský dron by byl především hrozbou pro pobřežní města, vojenské námořní základny a loděnice. Jako civilní cíle se uvádějí například Washington, New York nebo Los Angeles. Speciálními cíli by mohly být americké základny jaderných ponorek v Puget Sound ve státě Washington a Kings Bay ve státě Georgia. Všichni odborníci se ale shodují na jednom – pokud mají Rusové k dispozici funkční podmořský dron na doručování jaderných bomb, představuje to pro Západ novou strategickou hrozbu.