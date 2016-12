Konec vstřícné Merkelové, chce zakázat zahalování obličeje v Německu

Německá kancléřka Angela Merkelová, která měla dosud poměrně vstřícný postoj k přílivu imigrantů do Německa, chce, aby bylo zakázáno „zahalování obličeje, kde jen to je možné“. Podle ní úplné zahalování obličeje nepatří k Německu. Pokud by podobný návrh prošel, muslimské ženy by nemohly v Německu chodit v takzvaném nikábu a v burce.