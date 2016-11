V Pise muselo nouzově přistát letadlo kvůli hromadné rvačce na palubě

Až deset lidí se zapojilo do rvačky, kvůli které muselo letadlo nouzově přistát.

Pro nouzové přistání v italském města Pisa se rozhodl kapitán letounu mířícího z Bruselu na Maltu kvůli hromadné rvačce, která se strhla mezi cestujícími na palubě. Incident se odehrál už v noci na pátek, ale italská média o něm informovala teprve až dnes poté, co se na internetu objevil záznam incidentu pořízený jedním z pasažérů.

Do bitky, v níž přišly ke slovu pěsti i kopance, se postupně zapojilo deset lidí. Původcem maléru byl podnapilý muž, který, jak se následně ukázalo, byl v minulosti už trestán za násilí. Pustil se totiž do starší ženy za to, že mu údajně obsadila jeho místo. Na její obranu se ale postavilo několik dalších cestujících.

720p 480p 360p 240p Rvačka na palubě letadla Ryanair. REKLAMA Rvačka na palubě letadla Ryanair. • VIDEO Youtube.com

Posádka se snažila rozpálené hlavy uklidnit, avšak marně, a tak se kapitán rozhodl přistát s letadlem předčasně v Pise. Po několikahodinové přestávce letoun pokračoval v cestě, ale bez čtyř pasažérů. Násilník, jehož státní příslušnost zprávy neuvádějí, putoval do cely předběžného zadržení. Další tři osoby se v Pise zdržely kvůli vyšetřování incidentu.