Dylan konečně okomentoval Nobelovu cenu, kterou dostal: Došla mi slova, řekl

Dylan konečně vysvětlil, že cenu přijímá, že je to úžasné, je to pro něj čest a že když se zprávu o tom dozvěděl, vyrazilo mu to dech a „došla mu slova“. Jak vtipně poznamenal jeden komentátor, zřejmě proto k tomu tak dlouho nic neřekl.

Mezitím se totiž rojily spekulace, že by mohl Nobelovku odmítnout a minulý týden člen Nobelova výboru švédský spisovatel Per Wastberg prohlásil, že Dylan se chová „arogantně a nezdvořile“.



Stále ale není úplně jasné, zda si Bob Dylan cenu 10. prosince ve Stockholmu osobně převezme. Prý totiž neví „zda je to vůbec možné“.

Organizátoři a hosté (bývá mezi nimi i švédský král) samozřejmě na svoji letošní největší hvězdu předávání Nobelových cen s napětím čekají. Dobrý zvykem je na slavnostním banketu i promluvit. Zda by byl ale Dylan něco podobného udělat, to pořád nikdo neví.

Veřejnost i odborníci jsou v tom, zda měl písničkář dostat Nobelovu cenu, rozděleni, protože není spisovatelem.

V roce 1964 odmítl Nobelovu cenu za literaturu francouzský levicový spisovatel a filozof Jean-Paul Sartre. Kdyby ji prý přijal, stala by se z něj „instituce“ a to Sartre ve své povýšenosti odmítal.