Křesťané ze syrského Aleppa tvrdí, že i Západ chce zničit jejich zemi a média jsou zmanipulovaná

Například francouzské karmelitánky, které pořád v Aleppu žijí a odmítají ho opustit kvůli poskytované pomoci ostatním, napsali srdcervoucí dopis papežské nadaci Kirche in Not – Pomoc trpící církvi. Tvrdí v něm, že svět a média se zajímají pouze o situaci ve východní části města, které ovládají protirežimní rebelové a o zbytek se starají méně.

„To, čeho jsme svědky, už dávno překročilo meze toho, co člověk může snášet. Už tři roky je naše zruinované město cílem neustálých útoků,“ píší sestry karmelitánky.

Aleppský biskup Antoine Audo pro Vatikánský rozhlas k dopisu jeptišek pak dodal, že svět reaguje pokřiveně na situaci ve městě a že média málo hovoří o katastrofální situaci v západní části města, kde žijí i křesťané. Audo řekl: „Myslím, že ti, kdo mají pod kontrolou šíření informací na Západě, sledují politickou agendu, aby byla zničena Sýrie a prodávaly se zbraně. Jako křesťané a jako čestní lidé se musíme ptát, kdo stojí za touto manipulací a zneužíváním médií.”

Jeptišky také v dopise citují svědectví jednoho z katolických kněží, který vypraví, že v poslední době pouze pohřbívá zemřelé a předsedá dalším pohřbům, včetně nevinných dětí. „Mezinárodní komunita se bude muset zodpovídat před Bohem za to, co v této chvíli činí,“ píší aleppské karmelitky.

V Aleppu, jehož velké části se změnily v trosky, žilo před válkou kolem 160 tisíc křesťanů. Nyní jich nezůstává méně než 35 tisíc a lidé pořád prchají.

Křesťané z Aleppa dokonce tvrdí, že pravdu neříkají ani některé humanitární organizace, které svět zásobují zprávami, že v rebely ovládané části světa není co jíst. „Ne, ne, ne, to není pravda. Lidé, kteří tam žijí, hladem netrpí. Vidíme to, když odtamtud někdo přijde k nám. To je čirá mezinárodní propaganda, která prosazuje násilí, aby byla zničena Sýrie. Problém však spočívá v tom, že k ostřelování dochází nepřetržitě, ale pokud se to netýká pozic povstalců, tak o tom nikdo nemluví. Například nedávno bombardovali školu v křesťanské čtvrti a o život přišlo pět dětí, padesát jich bylo zraněno. Představte si, ostřelovat školu!“ říká biskup Audo.

Františkánský řeholník Firas Lutfi, který v Aleppu také žije, jde ve své kritice ještě dál. V rozhovoru, který nedávno poskytl internetovému deníku Paceinterra, říká: „Není tajemstvím, že o Sýrii se hraje mezinárodní partie, do které vstoupily Turecko, Rusko, Saúdská Arábie, Írán, Spojené státy americké, Francie, Velká Británie a Katar. Také Izrael tu má záhadnou roli. Víme, že v jeho nemocnicích se léčí povstalci. Doufáme, že se Evropa nepošpiní syrskou krví. Nehrozí tu jen bitva mezi světovými giganty na syrském území, tedy třetí světová válka, ale ztráta naší identity. Všechna příměří dosud byla příležitostí k tomu, jak se zásobit, nakoupit nové zbraně a pak pokračovat ve válce. Problém je v tom, že teroristé využívají takzvané humanitární koridory k volnému pohybu“.

Podle křesťanů Západ nechal na holičkách křesťanské komunity jak v Sýrii, tak v Iráku, ale také například v Pákistánu. Všude na těchto místech převládl radikální islám.