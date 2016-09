První dáma české e-commerce Simona Kijonková: Myšlenka na Zásilkovnu přišla už v roce 2009

Miluje výzvy i díry na trhu, které okamžitě zaplňuje svými projekty. Simona Kijonková skočila z IT rovnýma nohama do dopravy bez základních znalostí a hned v klíčovém prvním roce rozjezdu firmy otěhotněla. Bez ohledu na to její logistická společnost Zásilkovna za šest let od založení přepravila šest milionů zásilek do 760 výdejních míst, narostla na víc než dvě stě zaměstnanců a její roční obrat činí 180 milionů korun.