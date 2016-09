Pražská pobočka Thajského úřadu pro cestovní ruch se stane strategickým bodem pro střední a východní Evropu

Thajský úřad cestovního ruchu (Tourism Autority of Thailand, TAT) otevřel svou pobočku v Praze. Guvernér TAT, pan Yuthasak Supasorn, přijel do Prahy poprvé, aby se osobně zúčastnil slavnostního otevření kanceláře v obchodním centru Quadrio na Národní třídě.

Ve svém proslovu guvernér představil strategické a marketingové plány pro střední a východní Evropu. Česká republika, která je součástí “nového trhu”, má podle guvernéra TAT potenciál přivést Thajsku movité návštěvníky preferující delší a nákladnější pobyty. Celková čísla a nárůst 8,6 % mezi roky 2014 (35.909 českých návštěvníků) a 2015 (38.998 českých návštěvníků) prokazují, že do Thajska jezdí čím dál více českých turistů.

Thajsko se svými úchvatnými plážemi, příjemným počasím, skvělou kuchyní a známou pohostinností přátelských Thajců, se v posledních letech stalo nesmírně oblíbenou destinací. Přes 30 milionů návštěvníků z celého světa pomohlo zemi v roce 2015 vygenerovat zisk přes 1,4 miliardy bathů (přes 35,7 milionů eur) s tím, že za letošní rok se očekávají výsledky ještě lepší.

Pražská pobočka TAT by se mohla stát strategickým bodem pro střední a východní Evropu, zejména s ohledem na návštěvníky, kteří by do Thajska vycestovali poprvé.

“Tím je pražská kancelář pro naši novou strategii tak důležitá. Vidíme Českou republiku a okolní státy střední a východní Evropy jako třeba Polsko, Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko a Ukrajinu jako slibný zdroj,” vysvětlil guvernér úřadu.

Pro rok 2016 se počet návštěvníků ze středo a východoevropského regionu odhaduje na cca 379.000. guvernér vyjádřil naději, že pokračující pomoc partnerských cestovních kanceláří, větší využití sociálních sítí a možnost charterových letů už nejen z Varšavy, ale brzy také z Prahy, bude klíčem k lepší a oboustranně výhodné spolupráci.

Na konci svého proslovu guvernér představil první ředitelku pražské kanceláře, paní Wiyadu Srirangkul.