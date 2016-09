Tresty v kauze opencard: Svoboda dostal podmínku dva a půl roku, Hudeček dvouletou

Bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) dnes dostal v kauze opencard podmíněný trest 2,5 roku, další exprimátor Tomáš Hudeček (dříve TOP 09) dvouletou podmínku stejně jako někdejší radní pro dopravu Josef Nosek. Nejpřísnější potrestání - tříletou podmínku - si podle pražského městského soudu zaslouží bývalá radní pro IT Eva Vorlíčková a šéf magistrátního IT odboru Jan Teska. Deset z 15 obviněných včetně tří současných pražských zastupitelů soud zprostil viny. Verdikt není pravomocný.

Soud uznal čtveřici někdejších radních a úředníka Tesku vinnými jednak z porušení povinnosti při správě cizího majetku, jednak z porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže v souvislosti s tím, že v dubnu 2012 prosadili dvě smlouvy s firmou Haguess, tehdejším vlastníkem práv k elektronické kartě opencard. Podle předsedy soudního senátu Alexandra Sotoláře postupovali "s vědomím nevýhodnosti licenčního modelu a neúměrných nákladů" a "porušili závažným způsobem pravidla zadávacího řízení", když Haguess zásadním způsobem zvýhodnili.

"Nevyvození trestní odpovědnosti by bylo v rozporu s principy právního státu," reagoval Sotolář na argument obhajoby, že politická rozhodnutí je třeba posuzovat specifickým způsobem. "Zcela nepochybně platí, že i politici jsou při svém rozhodování vázáni obecně platnými předpisy. Nepokrývá-li jejich čin imunita, může být vyvozena jejich trestněprávní odpovědnost. Tím spíše to platí o osobách ve výkonných orgánech, a takovým je i rada hlavního města Prahy," konstatoval.

Některé soudcovy výroky vyvolaly v auditoriu výkřiky "hanba", obzvlášť poté, co uznal, že do situace s opencard se Praha nedostala vinou "ani jednoho z obviněných". Lidé, kteří si vyhlášení rozsudku přišli poslechnout, dávali najevo názor, že na lavici obžalovaných by měli správně sedět ti, kdo projekt opencard vytvořili. Nesouhlasná gesta dělali při odůvodňování verdiktu i Svoboda s Hudečkem.

Pětice odsouzených svým jednáním údajně způsobila hlavnímu městu škodu nejméně 17,7 milionu korun. Nepravomocný rozsudek uložil každému z odsouzených zaplatit Praze 40.000 korun s úroky, se zbytkem nároků odkázal soud město do civilního řízení.

Zproštění viny se týká i stávajících zastupitelů Lukáše Manharta, Václava Novotného a Pavla Richtera (všichni TOP 09), dále bývalé radní pro školství Heleny Chudomelové, bývalého radního pro životní prostředí Radka Lohynského a současného starosty Prahy 18 Ivana Kabického. Bez trestu jsou i zaměstnanci magistrátu Štěpán Hladík a Veronika Pražáková a členové hodnotící komise Aleš Němeček a David Kučera.

Všichni obvinění, kterým hrozilo až osmileté vězení, vinu od počátku odmítají. Hájí se tím, že projekt opencard byl dlouhodobým problémem z éry primátora Pavla Béma (ODS), který se snažili vyřešit a udělali to nejlépe, jak mohli. Kvůli dříve uzavřeným licenčním smlouvám prý nemohli postupovat jinak.