Příručka moderního fotra: Rodiče dětí mají právo na sex

Milé děti, dneska si povíme něco o rodičovském sexu. Rodiče, to jsou ti vyřízení a znavení lidé, kteří se plouží po této planetě s vidinou toho, že jednou bude lépe. Že si jednou konečně odpočinou. Ačkoliv většinová společnost bere rodiče jako lidi, co svůj účel na tomto světě již splnili, a až jejich děti vypadnou z domu, můžou v klidu někde stranou umřít, tak věřte, že i rodiče jsou lidé. Jsou to lidé jako vy nebo já (jako já určitě, protože já jsem rovněž rodič), kteří mají své sny, své bolístky a chtějí v tom životě ještě občas něco hezkého. Rodiče dětí mají na sex právo.

Vše začíná už v těhotenství. Drtivá většina příruček pro budoucí rodiče, které píší bezdětní vystudovaní profesionálové, tvrdí, že sex v těhotenství je nejen možný, ale že je i žádoucí. Co už se ale z příruček nedozvíme, je, jak to udělat. Ona tu je totiž jedna překážka. Neustále se zvětšující ženský abdomen.

V příručkách pro budoucí rodiče se dozvíte, jakou pořídit dítěti postýlku anebo jaký typ látky nezpůsobí miminku vyrážku. Koho tohle zajímá? Proč tam nenapíšou, jak mít sex s někým, jehož obří břicho vás při klasické poloze limituje pouze k tomu, si nahý na břicho lehnout a točit se tak maximálně dokolečka? A takhle to je se vším. Odborníci se zaměřují na kraviny, ale ty důležité věci už nezmíní.

Mimochodem v příručkách naleznete pasáž, že těhotenství je pro ženy snovým obdobím, kdy jsou rozněžnělé a cítí se naplněné, ale už se nezmíní o těch hormony přetékajících hysterkách, co když jim zapomenete koupit tatranku, tak se rozbrečí, potom na vás budou křičet a nakonec nasednou na koště a odletí pryč.

Ale zpět k sexu. V těhotenství k tomu musíte přistupovat tak nějak intuitivně. On i internet umí poradit jak na to. V těhotenství to tedy ještě jde.

No a pak je tu šestinedělí. To je období, kdy je žena tam dole oficiálně ještě rozbitá, a pravý gentleman proto toto akceptuje a vystačí si sám ve sprše.

Ono v šestinedělí by ten sex ani nebyl příliš zajímavý a hezký na pohled. Dvě znavené zombie, které na sobě leží, přičemž kterákoli z nich může kdykoliv usnout, a do toho mimino, které se zrovna probudilo a řve, tam opravdu není o co stát.

Mimochodem to dítě, které se vzbudí, když se schyluje k sexu, to je jev, který provází rodiče po celou dobu rodičovství.

Děti se totiž rodí s takovým malým výrůstkem vzadu na hlavě. Odborně se jmenuje kazišukův senzor. Kdykoliv se v okruhu sta metrů od dítěte schyluje k sexu, dítě zpozorní a všemi dostupnými prostředky se tento koitus snaží překazit. Odborníci se shodují, že je to dáno potřebou přežití. Dítě nepotřebuje sourozence, jelikož by se muselo dělit nejen o lásku, ale hlavně o hračky.

Čím je dítě starší, tím lépe se mu daří hatit sex svých rodičů. Od určité chvíle se nejen před sexem vzbudí, ale rovněž potřebuje čůrat anebo se bojí, a proto musí spát s rodiči v posteli.

Pro rodiče je čím dál náročnější sex provozovat. Jelikož jde hlavně o čas, musí rodiče koitus nejen zkrátit na nezbytné minimum, ale tak nějak na to vlítnout, když je možnost. Zapomeňte na předehry. Žádná romantika. Prostě rychlovka v koupelně u čištěných zubů, zatímco se dítě dívá na Večerníček. Máte na to maximálně dobu znělky a pětiminutové pohádky.

Jelikož je ale sex natolik nárazový a ojedinělý, natěšený otec to stihne dokončit, ještě když Večerníček ve svém autíčku rozhazuje lístečky.

Určitě vás napadne, že přeci existují babičky. Co když je dítě přes noc u babičky? Tak milé děti, v tom případě rodiče uklidí konečně celý byt a jdou brzy spát. A to je, co se týče rodičovského sexu, tak nějak všechno. Pokaždé, když uvidíte na ulici rodiče malého dítěte, pohlaďte ho a dejte mu bonbon. Pamatujte, že to v životě nemá vůbec lehké.