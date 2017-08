Chcete se beztrestně svléknout? Podívejte se na 5 nejlepších nudapláží v Evropě

Nudisté, všude nudisté, volá zoufalý Luis de Funés ve slavném filmu Četník ze Saint-Tropez. To se asi vybaví každému, když se řekne nudapláž, nudisté a nudismus. Pro slavnou komedii je klíčový fakt, že nudisté byli na běžných plážích zakazovaní. Jsou ale místa, kde se můžete svléknout zcela bez obav. A pozor – jedno takové je i v „četníkově“ Saint-Tropez. Přinášíme proto výběr 5 nejlepších nudapláží, které můžete v Evropě najít. A co je zajímavé – většinou jsou tam, kde byste je nečekali.

Seznam vytvořil oblíbený cestovatelský web theculturetrip.com. Ten na první místo umístil překvapivě pláž nacházející se v Dánsku, na severním pobřeží západní části země, u historického městečka jménem Tisvilde. Tam se nachází malá, ale malebná oblázková nudapláž, údajně vyhlášená a doporučovaná místními i turisty.

Dalším tipem je Porto Ferro Beach nacházející se na ostrově Sardínie. Je ze všech stran krytá a obklopená sardinskou zelení. Dojmem opuštěného ostrova sice působí, to ale trochu klame – veškeré služby jako bary, obchody a restaurace, se nacházejí nedaleko. Třetí příčku podle webu The Culture Trip zaujímá vůbec první nudapláž v Evropě, která byla oficiálně legalizovaná. Nachází se v Německu na ostrově Sylt, který tvoří součást Fríských ostrovů. Sylt je vyhlášené německé letovisko, které každoročně slouží k odpočinku tisícům turistů. Proslulo také díky „nejstarší“ nudapláži. Čtvrtý skvost se nachází v Portugalsku a není úplně snadné se tam dostat: musíte se totiž přeplavit (oblečení) na ostrov Barreta, který se nachází na jihovýchodním pobřeží země. Když vás ale loď dopraví na ostrůvek, který je téměř neobývaný, získáte pocit, že ten kouzelný kus půdy máte jen pro sebe.

Poslední, pátý tip se nachází v Saint-Tropez, ve městě, které filmová komedie zafixovala do hlav milovníků Louise de Funése coby baštu antinudistů. Opak je ale pravdou, protože přímo ve městě se nachází nudapláž, kterou si turisté velmi cení – proto ji také cestovatelský web zařadil na svůj žebříček. Opalovala se tady třeba sexsymbol Bridgitte Bardottová a co je možná ještě zajímavější: je to vůbec první nudapláž, která ve Francii vůbec vznikla.