Divoká lesba Mercedes de Acosta: Žena, kterou milovaly Greta Garbo a Marlene Dietrichová

Mercedes de Acosta (1. 3. 1893–9. 5. 1968) byla vzdělaná, zcestovalá, elegantní, dvorná, vášnivá žena, která si získala srdce hereček Grety Garbo, Marlene Dietrichové, Ally Nazimovy, Evy Le Gallienne a dalších. Její dvě dramata propadla a tři sbírky básní z přelomu dvacátých let už dnes nikdo nezná, ale jako společnice a milenka byla skvělá.

Mercedes de Acosta pocházela z velmi zajímavé rodiny. Její otec Ricardo prý vedl na Kubě vzbouřence proti španělské nadvládě, matka Micaela de Alba pocházela ze španělské šlechty. O jmění ji okradl chamtivý strýc, ale doňa Micaela, tehdy ještě jako čtrnáctiletá, majetek z amerického exilu vybojovala zpět.

Rodina se po jeho získání zabydlela v srdci Manhattanu, v sousedství největších amerických podnikatelů, politiků a umělců od Rooseveltových po Vanderbiltovy. Společenské rubriky dobových periodik plnila zejména krásná Rita, Mercedesina o osmnáct let starší zbožňovaná sestra. Ještě než se stala multimilionářskou paničkou, seděla modelem Rodinovi i Boldinimu a její nádherná garderoba se později stala základem ceněné sbírky Kostýmního institutu Metropolitního muzea umění.

Další sestra, Aida, se zase jako devatenáctiletá roku 1903 stala první ženou světa, která pilotovala motorovou vzducholoď, a když ve čtyřiceti letech vinou glaukomu oslepla na jedno oko, inspirovalo ji to k založení institutu pečujícího o zrak a oční tkáňové banky. Sestra Maria pak básnila a provdala se za význačného architekta z rodiny Sargentových, do níž patřil i světoznámý profesor botaniky na Harvardu a proslulý malíř-portrétista…

To nejmladší Mercedes se procházívala po New Yorku v pánských kalhotách a botách s přezkami, tmavé vlasy ulíznuté dozadu brilantinou a schované pod třírohý klobouk, a lovila. Třeba příznivce volebního práva žen. Větší agitátorku aby pohledal – koncem války Mercedes obcházela domy ve „svém“ okrsku a obracela na víru nutnosti volebního práva pro ženy každého, kdo jí otevřel dveře.

Zajímaly ji ovšem také herečky, a už o pár let dříve. V roce 1916 démonická dívka, pro svůj dramatický vzhled i pověst přezdívaná Hraběnka Draculová, potkala ruskou herečku s dramatickým obočím a citem pro Ibsenovy hrdinky Allu Nazimovu. Po několika vášnivých měsících po boku volooké Ally navázala vztah s proslulou bisexuální komunistkou Isadorou Duncanovou, která jí dokonce psala milostné verše, a pak s krásnou, ambiciózní herečkou Evou Le Gallienne, někdejší milenkou své exmilenky Ally.

Krátce poté, co Mercedes roku 1931 přesídlila do Hollywoodu, potkala Gretu Garbo. Ty dvě se spolu opalovaly nahé, dokonce spolu krátce bydlely a po dvanáct let se zmítaly ve vztahu lásky a nenávisti. Milostný vztah navázala Mercedes i s Gretinou souputnicí Marlene Dietrichovou – vdaná kráska Mercedes denně posílala pugéty růži a karafiátů.

A jak to bylo s blonďatou americkou herečkou Onou Munsonovou? A s ruskou baletkou Tamarou Platonovnou Karsavinovou, s temnou Polou Nergi, představitelkou tragických rolí v němých filmech, nebo s uhrančivou divadelnicí Katharine Cornellovou?

