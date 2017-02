Dlouho se vyhýbal chomoutu, teď bude mít dvojčata. George Clooney bude dvojnásobným otcem

„George to s Amal naprosto vyhrál. Je to něco jako vyhrát Jackpot,“ uvedl Matt Damon, kterého podle Time přivedla zpráva o dvojitém rodičovství blízkého přítele k slzám. Jeho poznámka je o to zábavnější, když si uvědomíme, v jakých filmech hrál s Clooneym po boku: Byli to především Dannyho parťáci (Ocean`s Twelve) a jejich další úspěšná pokračování, které se pohybovaly v prostředí podvodníků, lasvegaských kasin, sázení, pokeru a her.

Clooney, kterého americký časopis People několikrát označil za nejatraktivnějšího muže všech dob, se téměř celý život vyhýbal sňatku. Přestože mezi jeho partnerky patřily modelky, herečky i zpěvačky, oženil se až před dvěma lety s právničkou Amal Alamuddinovou. Vzali se půl roku po zásnubách v roce 2014, v italských Benátkách. Amal je známá právnička v oblasti lidských práv a mezinárodního práva, zastupovala mnoho veřejně známých osobností, mimo jiné třeba ukrajinskou expremiérku Julii Tymošenkovou nebo šéfa WikiLeaks Juliana Assange. Právničce je 39 let a prozatím George ani Amal radostnou zprávu oficiálně nepotvrdili.

O zprávy o dvojčatech v poslední době není nouze. Nedávno oznámila i zpěvačka Béyoncé, že čeká dvojčata.