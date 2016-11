Může za to Seznam, kočky, nebo Ivana Trumpová! Když včera mezi osmou a desátou hodinou večerní přestali uživatelům v Česku fungovat stránky Googlu a jeho služeb (např. Gmail, YouTube…), začali uživatelé hledat příčinu. Jenže jak vygooglovat, že nefunguje Google, když nefunguje Google? Všichni proto obrátili svou pozornost k sociálním sítím, kde se rozpoutala vtipná diskuze.

I když se pro většinu uživatelů podařilo služby zpřístupnit, u některých trval výpadek dlouho do noci. Google svůj problém blíže nespecifikoval, potvrdil pouze, že se jednalo o technickou závadu, kterou se podařilo zhruba za hodinu a půl odstranit. Ruce si ale mnuli ve společnosti Seznam.cz, jejíž generální ředitel Pavel Zima celou událost glosoval na Twitteru. A rozhodně nebyl sám:

Mapa výpadku připomínala atomový hřib. Uživatel Lukáš Zapletal našel epicentrum poruchy ve Zlíně, rodišti Ivany Trumpové. Že by nová konspirační teorie?

The core is in Zlín, birthplace of Ivana Trump. Just saying, once again. #googledown pic.twitter.com/rnoQEuwGbs