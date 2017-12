Neurážejte ty dementy a alkoholiky, mohl říct Zeman Drahošovi narovinu

Předvolební „prezidentská“ kampaň pomalu vrcholí. Poznáte to tak, že Miloš Zeman už se do svých protikandidátů pouští i sám osobně a nevyužívá k tomu jen nebohého mluvčího Ovčáčka. Díky roztříštěnosti „anti-zemanovského“ tábora to nakonec nemá zas tak těžké, všichni jeho soupeři působí jako zástup snaživých Davidů proti hradnímu Goliášovi. A tak musí být právě Zeman tím, kdo do volebního boje přinese humor. Byť možná nechtěně.

Co Zeman řekl na páteční tiskové konferenci ke konci návštěvy Jihomoravského kraje, snad jinak než jako vtip brát ani nelze. V reakci na dotaz, co říká obavám Jiřího Drahoše z ovlivnění prezidentských voleb ruskými tajnými službami, totiž Zeman Drahoše vyzval, aby neurážel české voliče. Podle Zemana je bývalý předseda Akademie věd nepřímo označil za nesvéprávné, což by si neměl kandidát na prezidenta dovolit.

Zeman má samozřejmě pravdu, Drahoš coby typický pražský elitář, intelektuál, který nikdy nešáhl na práci a pravdoláskař musí obyčejným pracujícím lidem, dolními deseti miliony, pohrdat, to je jasné každému, no ne?

Možná vlastně ne úplně každému. Jak totiž kdysi poznamenal jistý prognostik, třetina českého národa je slabá duchem. A podle téhož prognostika (později celkem úspěšného politika) je každý sedmý občan dementní, debilní nebo alkoholik. Ten člověk na to musel kápnout, věřme mu, dotáhl to až na prezidenta.

Ano, těmito slovy kdysi Zeman charakterizoval národ, jehož je dnes hlavou pomazanou. Argumentoval tehdy proti zavedení obecného referenda. Toho obecného referenda, za jehož uzákonění se dnes otevřeně staví. Ovšemže, aby opět vyhrál, potřebuje i hlasy té „slaboduché“ třetiny národa. Bude potřebovat i hlasy příznivců té vlády, která dle něj „zkurvila služební zákon“ – zejména pak hlasy fanoušků jejího místopředsedy. Toho, o němž před lety říkal, že se mu nedá věřit, a nyní jej pověřuje sestavováním vlády. Ale názory nemění jen idiot, viďte, pane redaktore.

Čí hlasy a podporu Zeman naopak nepotřebuje, to jsou oni, opět jeho slovy, „pitomci, hnůj a fekálie“ z řad novinářů. Nepotřebuje ani hlasy „zklamaných lidí, kteří teskní po bývalé slávě“, jinými slovy pražské kavárny. Ta již svého favorita má – je jím právě intelektuál Drahoš, slovy prezidentova mluvčího „fikus“.

Jen tak mimochodem – ovlivňování voleb z Ruska řeší americké, francouzské i německé tajné služby. Nejspíše také urážejí vlastní občany. A vůbec největší protičeský sprosťák je Bezpečnostní informační služba, která se ve své nedávno vydané výroční zprávě za rok 2016 o ruském vměšování do českého veřejného života drze rozepisuje hned v několika odstavcích. Škoda, že BIS už nejde více zestátnit, hned by měl Zeman další bod do programu. Tedy pokud by nějaký program měl.

Zvykejme si na nový, zábavný svět. Česká republika verze 2017 je místo, kde Miloš Zeman bojuje proti urážkám, muž obviněný z daňového a dotačního podvodu chce zatočit s krácením daní, poloviční Asiat zastavuje migraci a hlava největší křesťanské církve v zemi mu k tomu gratuluje. Místo, kde v době protikorupčního džihádu přítel úplatkáře kandiduje na prezidenta, parlamentní bezpečnostní výbor vede člověk, který věří, že mikrovlnné trouby zabíjí, a tak dále.

Teď už si jen počkejme, až Zeman vyzve k abstinenci, Babiš k úctě k pravopisu a Filip k historické paměti. A doufejme, že prezidentská kampaň bude slušná – znáte to, žádné inzeráty, vtipy o znásilnění a tak.

S úctou k Vám, pane prezidente,

Váš po vyhynutí blbouna nejapného nejpitomější tvor na zeměkouli