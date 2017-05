Tradiční strany spí, netradičních prezidentů je proto hodně – Trump, Bellen, Kiska, teď možná Macron. A co Česko? | Reflex.cz

Všimli jste si, že velké (a dokonce ani malé) české politické strany zatím nejsou schopny vybrat kandidáty či kandidátky na prezidentskou funkci? Je to zvláštní a dokumentuje to spíše slabost těchto stran. Ale je to současně trend západního světa, takzvaně „netradičních“ prezidentů spíše přibývá. Za všechny připomeňme Donalda Trumpa, který vyhrál navzdory části „své“ republikánské strany či slovenského Andreje Kisku, prezidenta „odnikud“.