Drogy za volantem i zákaz řízení do roku 2030. Policejní honička skončila bouračkou a bizarním útěkem

Rychlostí až 160 kilometrů za hodinu ujížděl na konci září pražským policistům zdrogovaný recidivista v kradeném autě. Celé pronásledování skončilo až ve chvíli, kdy narazil zezadu do auta s dvěma malými dětmi. Řidič se ještě pokusil z místa utéci po svých, ale to se mu nepovedlo. Po několika desítkách metrů ho policisté doběhli. Podívejte se na video ze zásahu!

Jak se později ukázalo, jednatřicetiletý muž měl důvodů k útěku hned několik. Vozidlo, které řídil, bylo odcizeno pár dnů před tím v Praze 10. Za volantem neměl co dělat, jelikož mu bylo soudem zakázáno řídit motorová vozidla na 108 měsíců až do roku 2030. Navíc provedený test na drogy byl pozitivní na amfetaminy. Ve vozidle, do kterého muž naboural, cestovaly mimo jiné i dvě děti. Ty musely být převezeny do nemocnice na preventivní prohlídku.

„Zadržený muž skončil na policejním oddělení a nyní je stíhaný za trestné činy ohrožení pod vlivem návykové látky a maření úředního rozhodnutí a vykázání. V případě odsouzení mu za tyto trestné činy hrozí až tříletý pobyt za mřížemi. Samozřejmě bude muset také vysvětlit, jak přišel ke kradenému vozidlu,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.