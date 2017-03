Z bezdomovce se stal hipster. Změní neuvěřitelná proměna bezdomovci život?

Je to tentýž muž?

Proměna, které lze jen těžko uvěřit. A přitom to šlo bez zásahů plastických chirurgů. Josého Antonia si vzali do parády vizážisti z kadeřnického a kosmetického studia v hlavním městě Mallorcy, kde se muž už čtvrt století pohybuje na ulici. Možná také proto si jej vizážisté vybrali jako možný objekt přeměny. José Antonio je muž, kterého si zapamatujete a kterého v La Palmě místní znají od vidění. V každém městě se stává, že místní už po určitém čase „poznávají“ své bezdomovce. Josého Antonia teď však zřejmě nepozná už vůbec nikdo. Proměna, již lze nazvat „z bezdomovce hipsterem“, se povedla dokonale.

„Mám se rád. Jsem spokojený sám se sebou. Nejsem ale spokojený s tím, jak vypadám. Nikde nechtějí někoho, kdo vypadá jako já,“ říká mimo jiné bezdomovec José Antonio na videu, z něhož se v posledních dnech stal virál. José také říká, že žije na ulici posledních 25 let. Dělal různé menší práce – hlídače v restauraci nebo nabízel mytí aut na čerpacích stanicích. Pochází z hlavního města španělské Mallorcy. Tam se také dostal do kadeřnictví, které jej změnilo k nepoznání. Po zhlédnutí videa se tisíce lidí začaly ptát, jak se jeho život po proměně změnil. To zatím nevíme. Ovšem vzhledem k tomu, jakému zájmu se těší video, které zinscenovalo malé kadeřnictví v La Palmě, se jistě brzy dočkáme pokračování.