Stovky pádů, modřin a zlomených kostí. Jackie Chan převzal Oscara z rukou Sylvestra Stalloneho

Jackie Chan je muž, bez kterého by 80. a 90. léta byla mnohem nudnějším obdobím. Otec svébytného žánru, tedy akčních komedií s prvky bojových umění, věnoval natáčení celý svůj život. A na sklonku kariéry se konečně dočkal pořádného ocenění. Po půl století u filmu a natočení více než 200 snímků získal v neděli večer Oscara za celoživotní dílo.

Fotografie ze zákulisí nového rusko-čínského akčního filmu s Arnoldem Schwarzeneggerem • Foto instagram.com

Na pódiu zářil štěstím. Vzpomínal na začátky v Hollywoodu, kdy podobné ceny podle svých slov pouze očichával v bytech svých hereckých přátel. Jeho rodiče se ho neustále ptali, kdy i on si přijde pro zlatou sochu plešatého muže. S úsměvem odpovídal, že nikdy. Za akční komedie se tyhle ceny nedávají. To ale přestalo o víkendu platit a pan a paní Chenovi by byli na svého syna ještě více hrdí.

V sále svou srdečnou děkovnou řečí dojal všechny. I chlapáka Stalloneho, který si jeho projev natáčel na mobil a byl mezi prvními gratulanty. Poklonu vysekl i Chris Tucker, herecký parťák ze série Křižovatka smrti a na dálku pogratuloval i Arnold Schwarzenegger, který s Jackie Chanem aktuálně natáčí rusko-čínský historický film Viy 2.

I když hongkongský sympaťák svou zmínkou o stovkách zlomených kostí vyvolal v sále smích, zas tak vtipné to není. Jeho kaskadérský tým letos oslavil 40 let existence a Chan je proslulý tím, že všechny kaskadérské kousky dělá sám. I proto byste v jeho těle marně hledali nějakou kost, která ještě nebyla zlomená a z natáčení filmu Božská relikvie si dokonce odnesl díru v lebce. S postupujícím věkem, v dubnu mu bude 63 let, se ale chce spíše věnovat produkci a prostor před kamerou pomalu uvolňuje mladším.

Za všechny akční klasiky z 80. a 90. let mu ale patří nekonečný dík a pro akrobatické kousky po padesátce máme pouze slova obrovského uznání. Jeho děkovnou oscarovou řeč najdete ve videu.