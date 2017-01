Marian Jurečka: Sobotka a Babiš se chovají jako kluci na písku, kterým ukradli bábovičku

Jednání o předvolební spolupráci lidovců se Starosty a nezávislými právě vrcholí. Zbývá ale vyřešit, jak by měla v praxi vypadat. Půjde o vznik nové politické strany právě pro potřebu voleb? „Za KDU-ČSL nepůjdeme do něčeho, co by mohlo dát podněty k tomu, aby nás kdokoliv zpochybňoval a říkal, že jsme něco obešli. A nedejbože to směřoval k soudu. Dáme si pozor, aby spolupráce byla nenapadnutelná,“ říká ve velkém rozhovoru pro INFO.CZ ministr zemědělství a první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Jména možných kandidátů na superlídra do voleb tají. V čele země by si ale uměl představit lidoveckou místopředsedkyni Zuzana Roithovou. A jak hodnotí atmosféru ve stávající vládní koalici? Premiér Sobotka a vicepremiér Babiš se podle něj někdy chovají jak kluci na písku, kterým někdo ukradl bábovičku.

S čím plánujete jít do podzimních voleb? Můžete se spolehnout na tradiční základnu. Jaké další skupiny chcete oslovit?

To může výrazně změnit spolupráce s hnutím Starostů a nezávislých. Myslím si ale, že KDU-ČSL má už dnes výrazný potenciál oslovit voliče, pro které jsou důležitá tradiční témata jako rodina nebo sociální problematika. Přidáváme ale i kompetence v oblastech, které se týkají ekonomiky, zodpovědného hospodaření nebo jasných mezinárodních názorů. KDU-ČSL de facto jako jediná strana v rámci vládní koalice držela klíčové postoje vůči ruskému embargu nebo solidaritě s Ukrajinou. Také říkáme, že migrační krize je problém, před kterým nemůžeme zavřít oči. Musíme jít do zemí, kde ten problém existuje, a pomoct ho řešit.

Nebojíte se stran, které přímo pracují s obavami lidí? Hnutí ANO navíc přináší na českou scénu propracovaný marketing, nové nástroje. Na to musíte jako strana reagovat.

My nikdy nebudeme schopní dělat takové PR kousky jako Andrej Babiš. Ten je schopen říct, že migrace je příležitost pro naši ekonomiku a že podporuje, aby k nám přicházeli migranti. A necelý rok na to tvrdit: nevezmeme ani jednoho migranta. Tyto veletoče a účelová sdělení nikdo od KDU-ČSL očekávat nemůže.

Jaké tedy bude vaše velké téma do voleb?

Ve volbách před třemi lety jsme měli heslo: dáme zemi do pořádku. A myslím, že dnes to můžeme posunout o úroveň výše a mít ambice v rámci výhledu na příštích třicet let. Chtěli bychom smart Česko. Dnes se mluví o průmyslu 4.0, o chytrých technologiích. Chtějme, aby tu opravdu bylo chytré školství, chytré zemědělství, aby věci byly promyšlené, aby to nebyly populistické výkřiky před volbami.

S blížícími volby se ale zřejmě budou přiostřovat spory mezi ČSSD a ANO. Co to znamená pro vás jako koaličního partnera?

My budeme jako dosud nad věcí. Jsem hrdý na to, že jsme se za ty tři roky nenechali zatáhnout do půtek. A to jsme s Pavlem Bělobrádkem prakticky nejmladší členové vlády. Naše skoro o generaci starší kolegy jsme museli mírnit, aby se nehádali jako malí kluci na písku, kterým někdo ukradl bábovičku. Snažili jsme se emoce klidnit a vracet debatu k racionální argumentaci. Takže ano, některým politikům potečou nervy, bohužel asi někteří budou mít tendenci k populismu, hulvátství a silným výrokům. My chceme být takoví ti džentlmeni.

Jak pan premiér Sobotka, tak vicepremiér Babiš se podle vás chovají jako kluci na písku?

Musím říct, že například v případě pana vicepremiéra Babiše to zažívám v poslední době docela často. Pro mě nepochopitelně reaguje na kritiku, která je třeba i racionální, velice podrážděně a na úkor toho, abychom dokázali najít smysluplné řešení. A to je kolikrát i na dosah. Jeho se ale některé věci dotknou a bere je příliš osobně.

Vy jste byl přitom označován za trojského koně Babiše.

Já s ním mám vztahy celou dobu stejné. Musím se pousmát nad tím, co popisují někteří vaši kolegové, že jsem Babišův spojenec nebo jeho trojský kůň. Vytvořilo se to tady po tématu biopaliv. Na tématu je nejzajímavější to, že dnes už nikdo nenapíše, kolik vlastně ta vyplácená podpora na biopaliva je, že jsem vlastně přinesl návrh zákona, který říká, že zdaníme biopaliva. A nastavili jsme takovou daň, která v podstatě zastavila prodej biopaliv v České republice. Firmě pana Babiše poklesly tržby a zisk.

Kdyby se lidovci stali tím pomyslným jazýčkem na vahách, přiklonili byste se na stranu sociálních demokratů, nebo hnutí ANO?

Já bych takový bianco šek nikdy nevypisoval. Samozřejmě uvidíme, jaký bude volební výsledek. Ale pokud se budeme bavit o koalici, tak pro nás bude klíčové, zda naplní maximum našeho volebního programu a zda program ostatních stran a jejich priority nebudou v rozporu s naším programem. Samozřejmě se nebudeme bavit s komunisty nebo extremistickými hnutími typu SPD. Ale s ostatními si u stolu rádi sedneme a řekneme si, kde jsou naše priority.

Ani po dosavadní zkušenosti nemůžete říct spíše ANO, nebo ČSSD?

Ne, já takový bianco šek nevypíšu.