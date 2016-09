Manželka oscarového režiséra Martina Formanová pro Reflex: Nevolím Hillary proto, že je žena

Ve čtvrtečním tištěném Reflexu najdete téma věnované Hillary Clintonové, demokratické kandidátce na prezidentku Spojených států; o osudu Ameriky budou její občané rozhodovat u volebních uren 8. listopadu. V tématu se kromě toho, co si o Hillary myslí mladí Američané, dočtete také, jak její kandidaturu vidí původem české ženy, které mají ve Spojených státech právo volit.

Speciálně pro web Reflexu nám své zdůvodnění napsala i spisovatelka Martina Formanová, která odešla do Spojených států v roce 1994. Dnes žije mezi New Yorkem a Connecticutem se svým manželem, oscarovým režisérem Milošem Formanem a jejich dvěma čerstvě osmnáctiletými syny. Řekla:

„Hillary Clinton je nesmírně zkušená a pragmatická, což je její plus i mínus. Postrádá auru někoho, kdo vnáší do politiky nový vítr, naděje, silné charisma. Má za sebou ovšem přes třicet let práce ve veřejném sektoru, a její konzistentní snaha posílit sociální politiku je impresívní. Nevolím ji proto, že je žena. Volím ji, protože věřím, že bude skvělou prezidentkou.“

Martina Formanová publikuje v České republice knihy od roku 2002, napsala také dva scénáře televizních filmů. Její prvotinou je autobiografická Skladatelka voňavého prádla (2002), vyšly jí mimo jiné romány Trojdílné plavky (2007), Nevěra po americku (2011), nepřímé pokračování Skladatelky voňavého prádla s názvem Snědla dětem sladkosti (2012). K jejím zásadním knihám patří ta zatím poslední, Případ Pavlína, který mistrně literárně zpracovává drama rodičů topmodelky Pavlíny Pořízkové, kteří emigroval.