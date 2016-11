Trumpův viceprezident Pence je přepjatý puritán, ale i záruka pro Evropu

Tea Party a „křesťanský džihád“

Co se týká domácí politiky, dá se dokonce Pence prohlásit za podobně kontroverzního a radikálního, jako je budoucí prezident. Republikánskou stranou byl do pozice kandidáta na viceprezidenta pravděpodobně dosazen především kvůli svému skutečně tvrdému konzervatismu, jímž měl oslovit puritány, evangelikály a další radikálně pravicové skupiny voličstva republikánů. Pence je koneckonců dlouholetým příznivcem tzv. Tea Party – nejkonzervativnější odnože Republikánské strany.

Zatímco Trump není pro mnohdy nábožensky fundamentální pravé křídlo republikánského elektorátu sám o sobě přijatelný, s Pencem mu tito voliči nemuseli mít větší problém dát svůj hlas. O Trumpově ne zrovna příkladném osobním životě se mluvilo jako o překážce již během primárek. Experti a komentátoři čekali, že dvakrát rozvedeného sukničkáře z New Yorku zvolí religiózní jižané jen těžko, daleko bližší byl dle předpokladů těmto skupinám Ted Cruz.

Pence v tomto směru Trumpovi jistě výrazně pomohl, byl například jedním z podporovatelů tzv. Vlasteneckého zákona, zasahujícího do několika občanských svobod, dlouhodobě se staví negativně k sexuálním menšinám (mimo jiné označil homosexualitu za volbu) a rovněž je pro plošný zákaz interrupcí. Chce také trestat pálení americké vlajky, odmítá dohled Kongresu nad výslechy prováděnými CIA a je proti ochraně před stíháním pro „whistleblowery“ – lidi, kteří nahlásili trestný čin.

Dá se tedy říci, že v rámci domácí politiky Pence doplňuje Trumpa v tématech, kterým se vítěz voleb v kampani tolik nevěnoval. Pence Trumpa zároveň podporuje v úmyslu deportovat nelegální imigranty a postavit zeď podél jižních hranic Spojených států. Především ale má být příslibem dobře fungující komunikace Trumpovy administrativy s republikánským establishmentem, jehož představitelé proti němu po celou dobu primárek i v závěrečné kampani brojili.

Paradoxem celé Trumpovy spolupráce s Pencem je fakt, že ani jeden z nich by se bez pomoci druhého nemusel dostat zdaleka tak vysoko. Respektive Trump by dost možná byl zvolen i s jiným viceprezidentem, naproti tomu Pence ani nikdo jemu podobný by to patrně, nebýt Trumpa, tak daleko nikdy nedotáhl. Takto tvrdě konzervativní hodnoty v dnešní Americe řadí politika na samý okraj spektra. Nebo aspoň až doposud řadily. Teď se z gurua dlouho vysmívaných „fanatiků“ navzdory všem předpokladům a názorům médií (jak už to tak letos v Americe je) stal viceprezident.

Vždy s Izraelem, nikdy s Putinem

Jestli v něčem nastával během kampaně mezi Pencem a Trumpem rozpor, tak to byly postoje v zahraniční politice. Trump je znám svým nebývale kladným pohledem na Putinovo Rusko, zpochybnil také povinnost USA bránit pobaltské státy při napadení právě ruskou armádou. Jeden z Trumpových nejbližších spolupracovníků a bývalý předseda Sněmovny reprezentantů dokonce označil Pobaltí za pouhé „předměstí Petrohradu, kvůli němuž by neriskoval jadernou válku“. V této souvislosti se mluvilo i o možném budoucím ohrožení států ve středu Evropy včetně Česka, jimž by Trump mohl odmítnout přijít v případě ohrožení na pomoc.

Penceovy zahraničněpolitické postoje se oproti tomu výrazně více blíží tradičnímu republikánskému pohledu. Zvolený viceprezident se silně vymezuje proti Vladimiru Putinovi, a oživil dokonce nápad bývalého prezidenta Bushe na výstavbu protiraketového štítu ve střední Evropě. V tomto směru se dá očekávat, že bude Trumpa krotit a on nakonec bude muset s některými předvolebními plány ustoupit.

Z pohledu českého a evropského je Pence nadějí a zárukou soudnosti Trumpova kabinetu v zahraničních otázkách. Pro Američany může Penceova přítomnost přinést spoustu kroků nazpět, očekávat se dá výběr velmi konzervativních nových členů Nejvyššího soudu. Jako má ale Pence krotit Trumpa, pravděpodobně zbytek republikánů zase zkrotí militantního Pence a Amerika i svět zůstanou celé.