Staletí starý příběh má pořád grády!

Rónin je samuraj bez pána a příběh, který právě vyšel zpracovaný do komiksové podoby v nakladatelství Crew, patří k těm základním v japonské literatury. 47 róninů navíc vychází ze skutečné události, ke které došlo v lednu roku 1703. Nejde tedy jen o nesmírně silný příběh, ale také o sondu do tehdejší japonské společnosti a vedle pohledu kulturního jde zároveň o dokument sociologický. V komiksu.

V době, kdy se událost přihodila, rezonovala celou japonskou společností. Proto není divu, že podle ní záhy vznikla divadelní hra (včetně loutkové), v níž byla kvůli citlivosti tématu jména róninů pozměněna. Přesto je příběh živý dodnes, a to nejen proto, že spouštěčem všeho dění byla korupce.

Šlechtic Asano z rodu Akó je povolán k šógunovu dvoru. Součástí služby je i výcvik v dvorních mravech, který zajišťuje zkorumpovaný úředník Kiro. Čestný Asano, který žije podle samurajských zákonů, odmítá zaplatit úplatek, čímž se Kirovi znelíbí a ten zneužije svého postavení, aby Asana vyprovokoval k otevřenému střetu na šógunově dvoře. A tasit meč je zde hrdelním zločinem.

Díky korupci a klanovým vazbám se Kirovi nic nestane, zatímco Asano je přinucen spáchat seppuku. A to je konec expozice příběhu, Asanovou smrtí zaniká jeho rod, vazalové jsou rozpuštěni a veškerý majetek připadá šógunovi. Nespravedlnost celé události je do očí bijící, ale korupce u dvora bují do té míry, že nikdo není s to účinně oponovat. Asanovi vazalové přesto přísahají pomstu Kirovi a 47 róninů je příběh o tom, kterak jí dosáhnou navzdory systému, v němž je čest a spravedlnost na ústupu.

Příběh byl zpracován nespočetněkrát. I v češtině existuje několik knižních verzí včetně překladu samotné hry, nyní máme k dispozici i komiks nakladatelství Dark Horse, který zpracoval jeho zakladatel Mike Richardson a nakreslil slavný kreslíř králičího samuraje Usagiho – Stan Sakai. Odborný dohled nad scénářem měl rodilý Japonec a skvělý komiksový scenárista Kazuo Koike.

Sakai sice neslyne hyperrealistickou kresbou, ale o tu zde nejde. Richardson přiznává, že po výtvarníkovi chtěl, aby duch kreseb připomínal tisky japonského umělce Gekkóa Ogaty. Což se podařilo, jak budete moci porovnat podle přetištění několika z nich na konci knihy.

47 róninů jsou příběhem tak notoricky známým, že se novým interpretacím může snadno přihodit, že ve snaze o inovaci uhnou poněkud nepatřičným směrem (což je také příběh stejnojmenného hollywoodského snímku z roku 2013 režiséra Carla Rinsche). To naštěstí nemohlo potkat Mika Richardse, který je ctitelem japonské literatury a poetiky vůbec již celá desetiletí.

Sám přiznává, že nápad zpracovat 47 róninů do komiksu nosil v hlavě velmi dlouho, ale zpracovávat jej začal až v roce 2009. Trpělivost v tomto případě skutečně přinesla růže a převedení do nového média nikterak neublížilo vyznění celého příběhu ani jeho plynulosti. Té brání pouze uvozování kapitol. Jejich značení „kapitola jedna“, „kapitola dva“ je tuze nečeské a jde o mechanický převod z angličtiny. Ale to je jen malá skvrnka na kráse; správnost převodu japonských reálií do češtiny konzultovala Anna Křivánková, a jsou tudíž bez chyby.

Pokud 47 róninů neznáte a máte rádi komiksy, nemusíte váhat. Jedná se o důstojný počin tří skvělých profesionálů, kteří měli na srdci zejména snahu neublížit originálu a zprostředkovat ho novým čtenářům. Povedlo se jim to. Jeden z nejskvělejších hrdinských eposů lidské historie má báječný komiks.