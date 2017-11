Co vám letos kvůli vichřici uteklo z Designbloku

Soutěž Diploma Selection, tedy výběr diplomek, letos ocenila 15 nejlepších prací v oblasti produktového designu (z toho nebývale mnoho, šest, bylo českých) a 15 módních kolekcí. Dohromady se ale sešlo neuvěřitelných 152 přihlášených diplomových prací ze 42 škol a 17 evropských zemí. Soutěž totiž funguje jako start studentů pro další kariéru, porotci pak talenty dále sledují a rozvíjejí. Vychovávají tak další generaci designérů, jež na Prahu jako na svou startovní čáru jen tak nezapomene.

V neděli 29. října měla pokračovat Reflex Stage v Openstudiu a na ní diskusní eventy našeho časopisu, zrušené kvůli větrné kalamitě. Diskuse s názvem Nová krev designu měla být právě se slavnými zahraničními hosty, kteří se na Designblok přijeli nejen podívat, ale zároveň měli i roli v porotě.

Jejich výběr je úctyhodný: z Milána už poněkolikáté dorazila asi nejslavnější současná světová kurátorka designu Rossana Orlandiová, která strávila mnoho let jako poradkyně italských módních návrhářů a v roce 2002 proměnila svou sběratelskou vášeň v zaměstnání. Její Galerie Spazio Rossana Orlandi v centru Milána se rychle stala mezinárodním centrem mladého designu; Rossana je zároveň neúnavná hledačka mladých designérských talentů.

Dále tu jsou tři zakladatelé asi nejinspirativnějších, nejinovativnějších designérských galerií a obchodů v Evropě: Cok de Rooy, holandský kurátor a galerista, který už v roce 1992 založil v Amsterdamu obchod The Frozen Fountain. Z Velké Británie přicestovala v Jordánsku narozená Lina Kanafaniová, jež v roce 1998 založila v centru Londýna neméně kultovní obchod Mint, jehož zákazníky jsou dnes nejen členové britské královské rodiny, ale třeba i arabské princezny. Hvězdnou mezinárodní porotu letos doplnila i Juliet Kinchinová, od roku 2008 kurátorka newyorského Muzea moderního umění (MoMA) a mimo jiné autorka kultovní výstavy Století dítěte, která byla přímo v MoMA představena před pěti lety.

Ano, renomé Designbloku už dávno překročilo hranice střední Evropy a láká desítky mladých absolventů prestižních evropských škol, aby se stali jeho součástí. Hlásí se jich do soutěže víc a víc: vědí, že soutěž je prestižní a že tak mají šanci představit se mezinárodnímu publiku i odborné veřejnosti. Designblok roste: se stabilním pracovním týmem, smysluplně a sebevědomě, do velikosti nejvýznamnější přehlídky designu ve střední Evropě. Příští rok mu bude dvacet let – a snad už nebude foukat.