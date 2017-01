Film La La Land: Asi jsem zešílel!

Nesnáším názory jdoucí proti proudu, pokud diagnostikují spíš autora než objekt jeho zájmu. A teď to budu já, kdo takový vysloví. Okolnosti mne dohnaly až k tomuto počítači. Stojím v celé své nicotě sám, proti stěně sestavené z celosvětového nadšení, sedmi Zlatých glóbů a z čísla 86 na ČSFD. Doteď se divím, jak snadno jsem do toho spadl. Prostě jsem šel do kina na La La Land.