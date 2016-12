Bílý láma, brutální i duchovní komiks z Tibetu

Chilsko-francouzský mystik, režisér, filozof a spisovatel Alejandro Jodorowsky se dočkal i v Česku zaslouženého zájmu a fanoušci netrpělivě očekávají každý další jeho komiks. Okouzlil nás sci-fi příběhem Incal, předloni komiksovou obec nadchla navazující Kasta metabaronů a teď vyšel jeden z jeho realističtějších komiksů – Bílý láma zasazený do tibetských kulis nedlouho před čínským vpádem. Příběh je vlastně průvodcem buddhistickým světem a cestou k osvícení. V komiksu.

Jodorowsky je mystikem ještě ezoteričtějším než další slavný komiksový scenárista, Alan Moore. Jeho slavný Incal se jen hemžil odkazy na tarot, nejrůznějšími spasiteli oplývají též Metabaroni, a tak komiks věnovaný buddhismu nepřekvapí. Respektive nepřekvapí námět; scénáři se to dozajista podaří, protože napínavější příběh z Tibetu jste ještě nečetli.

Vše začíná – jak jinak – prorockým snem dalajlamy Mipana, jenž si uvědomí, že se blížící hrozbě musí postavit v mladém a zdatném těle válečníka. Opustí proto svoje žáky, aby se reinkarnoval ve vesnici na hranicích, do níž však v určený čas dorazil bílý pár. Že by se mistr vtělil do bílého dítěte, nikoho ani nenapadlo, a právě proto se přesně tohle stane. Prozatím ale vládne mnichům láma Migmar, kterému moc zachutnala, a tak se nebojí spřáhnout s černokněžníkem, aby se bílé inkarnace zbavil…

Příběh, který následuje, je velkolepý. Do Lhasy vtrhnou Britové, aby pokřtili tmářské obyvatele a získali nadvládu nad horskou zemičkou, láma Migmar se paktuje jak s nimi, tak s Číňany, klášter podléhá korupci a ti, kteří zůstávají pevní ve víře, jsou likvidováni. Zatímco se děje tohle všechno, podstupuje dobře ukrytý Gabriel, jak se budoucí bílý láma jmenuje, bojový i duchovní výcvik, aby byl s to přijmout svou roli. Po smrti svého otce je vyhnán z vesnice a poslán do zkorumpovaného kláštera, kde musí být jeho výcvik vskrytu dokončen… Čeká vás astrální cestování, levitace, meditace, vyvolávání démonů, lidské oběti, lektvar nesmrtelnosti, čarodějové a pochopitelně Yetti.

Zároveň se mezi všechny zvláštní efekty a akční scény daří Jodorowskému propašovávat ty nejpodstatnější myšlenky Buddhova učení i tradiční tibetské víry. A navíc to v poměrně násilném díle zvládá zcela nenásilně! Příběh směřuje k nejstrašnějšímu okamžiku tibetských dějin a de facto k zániku horského království s celou jeho kulturou, přesto jde o dílo plné naděje a lásky k veškerenstvu.

Bílý láma je rozhodně jedním z nejzajímavějších komiksů, který u nás letos vyšel, a to i šířkou své cílové skupiny. S jistotou po něm skočí všichni, kdo si koupili předchozí Jodorowského komiksy (a takových nadšenců není málo, všechny včetně vázané Kasty metabaronů za bratru 1600 korun jsou vyprodané), ale zároveň může posloužit i jako dárek svátečním čtenářům komiksů. Jedná se totiž o dílo natolik netradiční, a přitom zabývající se zcela tradičním tématem, že se do něj lehce začtou i ti, kteří by po komiksu běžně nesáhli.

Bílého lámu vydává nakladatelství Crew v edici Mistrovská díla evropského komiksu ve dvou variantách, brožované a vázané. Vázaná varianta je limitována počtem 500 kusů, a jak se již stalo zvykem, mizí z pultů knihkupectví přímo bleskově – díla Alejandra Jodorowského se stala zajímavým sběratelským artiklem.