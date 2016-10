Pražské ulice už ve čtvrtek rozsvítí dvacet tři instalací SIGNAL festivalu

Čtvrtý ročník SIGNAL festivalu se bude konat od 13. do 16. října v ulicích Prahy 1, 2 a 3. Festival představí světelné instalace umělců z celkem jedenácti zemí světa, dvě třetiny instalací budou mít právě v Praze světovou premiéru. Návštěvníky kromě uměleckých objektů a videomappingů čeká i bohatý doprovodný program složený z koncertů, workshopů pro zájemce o multimediální umění i z aktivit pro rodiny s dětmi.

Letošní ročník SIGNAL festivalu se návštěvníkům Prahy i Pražanům chce ukázat v odlišném světle, než bylo to loňské. Hlavním prvkem bude různorodost a to jak v hlavním, tak doprovodném programu. Mezi třiadvacítkou instalací lidé najdou monumentální světelné objekty i působivé interaktivní instalace, které účastníky vtáhnou do dění a udělají z nich kreativní tvůrce. „Loňský ročník byl charakteristický spíše intimnějšími instalacemi, s temnějším odstínem. Letos jsme se rozhodli SIGNAL udělat barevný a různorodý. Lidé se mohou těšit na instalace prostorově velmi výrazné, které svou monumentálností uchvátí úplně každého. Čekají je videomappingy, které tuto technologii posunují opět o něco dál, i interaktivní instalace, které budou bavit děti i dospělé,“ říká ředitel festivalu Martin Pošta.

Kromě samotného hlavního programu, který je tvořený instalacemi a projekcemi českých i světových umělců, si festival letos připravil i výrazný doprovodný program. Ten zahrnuje jak hudební akce, konkrétně sobotní SIGNAL Music Night pořádanou rádiem Wave a Jazz v prostorách klubu La Loca, tak akce multimediálních umělců mezi které patří například soutěž vizuálních umělců v Cross Clubu nebo warm-up vzdělávací platformy SIGNAL festivalu pro digitální kulturu, umění a technologie Transmit. Na trase pak na návštěvníky čeká Energy zóna partnera festivalu ČEZ ESCO, která nabídne fotokoutek s malováním světlem, kreativní zastávky pracující se světelnými efekty pod taktovkou SandyStation a DEPO2015 nebo workshop České televize na téma práce se zeleným pozadím v televizním a filmovém průmyslu. V sobotu ve 23:40 se pak návštěvníci mohou těšit na speciální vystoupení francouzského umělce Maotika, autora jedné z instalací festivalu, který v kopuli SIGNAL Dome předvede živé audiovizuální vystoupení.

Festival loni dosáhl návštěvnosti 400 tisíc diváků a stal se tak nejnavštěvovanější kulturní akcí České republiky. I letos organizátoři doufají v podobně velkou návštěvnost a zájem. „Na festivalu pracujeme celý rok a samozřejmě naší největší odměnou je zájem a radost diváků. Doufáme, že i letos naše příznivce potěšíme a oni přijdou,“ dodává Martin Pošta. Festival se díky svým úspěchům zařadil mezi sedm projektů, které v rámci kulturní scény podporuje hlavní město Praha. „SIGNAL festival se stal jednou z nejvýraznějších akcí, které se v Praze konají a mají přesah i do zahraničí, což je pro Prahu jako město samozřejmě velmi podstatné. Proto jsme se rozhodli ho mezi top sedm akcí, které podporujeme, zařadit,“ říká pražská primátorka Adriana Krnáčová. „Festival svým rozsahem už dávno není jen pro Pražany, láká návštěvníky z celé republiky i ze zahraničí, přičemž každý rok se v duchu své modernity snaží přicházet s novými nápady. Světelné festivaly jsou ve světě pojem a silně přispívají k atmosféře a kulturnímu rozvoji města a my jsme velmi rádi, že máme díky organizátorům ze SIGNAL Productions akci tohoto druhu i v Praze,“ doplňuje radní pro kulturu hlavního města Prahy Jan Wolf.