Komunisti na laně. Krok a bude po nich

Komunisti podpoří Babišovu vlády i volbu babišovce předsedou sněmovny. Mají na to spojence Okamuru. To je klíčové rozhodnutí, které obrací komunistickou věrouku na ruby. Kdo je největším nepřítelem komunisty? Velkokapitál! Kdo další? Rasová autoritativní hnutí! Koho čeští komunisti podpoří u moci? Vládu jednoho z nejbohatších miliardářů republiky – Babiše! Co za to dostanou? Funkce! Spojenectví velkokapitálu a komunistů je nejnovější varianta politické strategie českého komunismu. Lenin s Marxem se musí v hrobech stavět na hlavu. Co zůstalo z marx-leninské ideologie? Už jen to slovo komunismus?