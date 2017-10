Babiš řekl, kdy odejde z politiky. Jeho slovům ale nelze věřit, kdysi tvrdil, že do politiky vůbec nepůjde

Andrej Babiš se v sobotním rozhovoru pro deník Právo vyjádřil jasně: „Říkám, že pokud bych byl premiér, sestavil vládu, tak bych tam chtěl být čtyři roky, ne déle.“ Je to prohlášení silné a zajímavé, lze mu ale věřit? Nikoli. Babiš až příliš často mění svoje názory, mnohé pozměnil či odvolal. Podle momentální potřeby. Navíc kdysi tvrdil, že se mu do politiky nechce. Jenže i to mu vydrželo jen chvilku.

Předseda hnutí ANO podle všeho moc nečte knihy, alespoň o tom jen málokdy hovoří. V tomto případě, tedy jak dlouho vlastně zůstane v české politice, mu lze doporučit jako povinnou četbu dvě díla: Vladaře od Niccolò Machiavelliho a Jak chutná moc od slovenského spisovatele a publicisty Ladislava Mňačka. V tom druhém díle je velmi přesný popis toho, co vlastně moc představuje, jaké z ní plynou pro člověka důsledky a je zde i naznačeno, jak funkce spojené se značnou mocí odlidští člověka a zcela ho zdeformují.

Andrej Babiš by se měl proto se silnými vyjádřeními k tomu, dokdy bude v politice, krotit. Ostatně ve své knize O čem sním, když náhodou spím, kromě jiného píše: „Založil jsem hnutí ANO. Asi jste o něm už slyšeli. Tehdy jsem si nemyslel, že bych ho vedl, vůbec se mi do politiky nechtělo. Sám jsem se chtěl věnovat rodině, kterou jsem bohužel kvůli byznysu zanedbával. To jsem netušil, že za dva roky se jí budu věnovat ještě míň. Představoval jsem si, že hnutí postavím na nohy, ale že v jeho čele stane někdo odvážný a schopný a ANO povede.“

Podle toho, co říkají někteří Babišovi bývalí i současní spolupracovníci, těžko lze uvěřit tomu, že možný nový premiér by si připustil, že „někdo by to dělal lépe než on“. Takovými myšlenkami se vůbec nezaobírá. Berme proto jeho vyjádření, že by po čtyřech letech „premiérování“ opustil politiku, s velkou rezervou a obezřetností. Navíc podobně jako před vstupem do politiky, opět v Právu zopakoval, že potom by „chtěl mít chvíli normální život, věnovat se rodině i firmě“. Jak by se ale věnoval rodině, když sám napsal, že kvůli byznysu se jí ani předtím dostatečně nevěnoval? V budoucnu už by to šlo obojí?

Zajímavé také je, že šéf hnutí ANO i v sobotním rozhovoru pro Právo někdy dokáže vyvrátit i sám sebe. K samotnému výkonu funkce českého předsedy vlády pak kromě jiného v interview uvedl: „Premiér také musí jezdit po republice, ne cestovat po zahraničí…“ Ale o pouhé čtyři otázky dál už odpovídá zcela jinak, když hovoří o premiérovi a problému migrace: „Když o těch věcech mluví přímo se zahraničními médii, upozorňuje na ně v Bruselu, osobně zná evropské politiky a oni osobně znají jeho, vytváří si spojence.“ Jenže to bez toho častého cestování do zahraničí nepůjde. Takže bude jezdit do ciziny, nebude jezdit do ciziny?

Porozuhodné byly také odpovědi na dotazy, s kým by po volbách vytvořil vládní koalici. Řekl, že určitě ne s Tomiem Okamurou, komunisty a s TOP 09. Topka je podle něj symbolem korupce. V odpovědích ale nezmínil ODS, i když nedávno v diskusi na TV Barrandov předsedovi občanských demokratů Petru Fialovi několikrát předhazoval, že nejzkorumpovanější stranou polistopadové doby je právě ODS. Že by si Babiš nechával v tomto směru otevřená vrátka?

Jistě, nakonec to bude jako v mnoha jiných případech, když se Andrej Babiš rozpovídá, všechno jinak. Pokud se šéf hnutí ANO skutečně stane českým premiérem, uslyšíme brzy zcela jiné výklady. Jak dlouho bude Babiš ještě v politice, dnes neví nikdo. Ani on sám. Ale pro některé voliče zní jeho vzkaz jasně: Zkuste to se mnou, brzy půjdu pryč, na rozdíl od jiných se koryta nebudu držet dlouho. To je celkem umná předvolební taktika.