Karel Steigerwald: Cvrčci z Bruselu, chroust český

Je vidět, s jakou budoucností EU počítá. Výnos o mouce z kůry stromů je na obzoru. Je známo, že někteří lidé, zejména těhotné ženy, pojídají omítku, ačkoliv na bruselském seznamu potravin zatím není. Není jasné, jestli je to trestný čin, přestupek nebo jen taková zvláštnost, která se netrestá.

Ředitelka odboru bezpečnosti potravin na ministerstvu zemědělství Jitka Götzová upozorňuje, že doposud nebylo pojídání hmyzu legální. Sestavuje proto pracovní skupinu, která vytvoří manuál pro každého, kdo dostane na hmyz chuť.

Problém je, že doposud neexistuje seznam toho, co se pojídat nesmí a jak bude naloženo s člověkem, který nelegální druhy přesto pojídat bude. Není také jasné, zda bude povoleno pojídat všechen hmyz, nebo jen ten známější, jako jsou cvrčkové a červi a zda se budou moci pojídat i chráněné druhy.

Je rozumné, že OSN i EU se pojídáním hmyzu zabývají. V Bruselu se za tím účelem vytváří nová legislativa, která nám chyběla. Hmyz dostane zákonný rámec. Následovat budou kvóty pro jednotlivé druhy hmyzu a předpisy pro jejich křížení.

My Češi rádi pojídáme chrousty, což se dosud dělo nelegálně. Je nejvyšší čas dát si v EU chránit značku Chroust český, nebo nás zaplaví chrousti z Číny a chroust africký, který útočí na lidi, ale jinak je mimořádně chutný. Problém je, aby se to povolení pojídat i hmyz nakonec nezměnilo v nařízení pojídat jenom hmyz. I když to má nádherné legislativní možnosti, jídelníček by to ochudilo.