Z deníku policajta: Jaké peklo musí prožívat strážce zákona | Reflex.cz

Pondělí: Byli jsme na výjezdním zasedání na zámku Hluboká v jižních Čechách. Jako dobrý. Reset mozku s kámošema. Fernet za bůra, pivo za patnáct, víno za dvě pětky (ale to stejně nikdo nepil). Jenže voser s přednáškama. Prý nové trestné činy, které máme potírat, jinak se po nás budou vozit jako Babiš po Vesecké. Nebo naopak? Už nevím.

Úterý: Jsem v práci. Kocovina. Voser u monitoru. Sleduju šikmookou tržnici Sapa a tržnici v Holešovicích. Samej trestnej čin. Nedávají účtenky, neberou si účtenky, prodávají, co chtějí, a kupujou, co chtějí. Mihli se tam ale taky nějací divní čmoudi, co napadaj’ důchodce a kradou jim vozíky s peněženkama. Tak jsem musel celé odpoledne psát výzvu občanům, že prej, kdo je zná, ať se přihlásí na nejbližší fízlárně. Když jsem řekl náčelníkovi, jestli by nebylo jednodušší tam zajet a ty podezřelé zhaftnout, zjebal mě, že prej má všechny policajty u monitorů a koho že tam má tak poslat?! Sebe? Haha.

Středa: Konečně akce. Celej den zase u monitorů, ale večer zátahy. Hafo hlášení od občanů. Ale ne na ty, co přepadaj’ důchodce. Měli jsme zásahy proti zločincům, co hulí v hospodách a chlastaj’ v ulicích. Napřed jsme je hnali obuchama zpátky do hospod, ale když je odtama zase hnali obuchama ven měšťáci, tak jsme je společně zahnali obuchama k nám na služebnu. Taky jsme zhaftli pět hospodských, kteří byli na nás drzí. Jeden měl dokonce cigáro v hubě. Je v cele. Sice těm paragrafům někdy nerozumím, ale od toho tady nejsem.

Čtvrtek: Pojeb. Ráno si nás svolali, že prej nic neděláme se závažnou kriminalitou. Lidi se shlukujou ne­ohlášeně venku po desáté hodině večer a nahlas se baví. Že je máme rozehnávat… No, ještěže na nás takhle nevyjeli v Hluboké, to by se nestačili divit. Ještěže jsme policajti.

Pátek: Zase pojeb. Prej někde na Fejsbuku je skupina lidí, kteří jsou proti tomu, aby se kluci ženili s klukama a holky s holkama. Zeptal jsem se náčelníka, koho teda máme pozatýkat a jestli máme začít Fejsbukem.

Sobota: Voser u monitoru. Fejsbuk se mi ještě nepodařilo chytit. Ale v pondělí jedem zase na školení. Tam nám to řeknou.

Text vyšel také jako editorial tištěného Reflexu č. 24/2017.