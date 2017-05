Svobodu střelci z Chomutova! | Reflex.cz

Policie obvinila z vraždy muže, který se zachoval tak, jak by se v době teroristických útoků auty zachoval asi každý zodpovědný občan. Pokud řidič automobilu najíždí do lidí, musí počítat s tím, že se budou občané bránit - třeba i střelbou. Když ale nyní šíleného řidiče najíždějícího do lidí zastřelil náhodný svědek, hrozí mu dvacet let!

Pokud někde dojde k zastřelení člověka, je třeba dávat velmi dobrý pozor na emoční a hysterická svědectví očitých svědků či členů rodiny mrtvého. Proto čerpám informace o cause ze zcela oficiálního, prověřeného a solidního zdroje - totiž z vyjádření tiskového mluvčího policie. „Podle výsledků dosavadního vyšetřování slyšel muž (ročník 1980) v nočních hodinách z ulice hluk, z okna panelového domu uviděl dodávku, jejíž řidič boural do zaparkovaných aut a vozidlem najížděl do osob, které stály před domem na chodníku. Ihned poté vyšel s legálně drženou zbraní před dům, kde začal na auto, které právě v té chvíli projíždělo kolem něj, střílet. Muže (ročník 1983), který dodávku řídil, zasáhlo několik střel a utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl“, říká Daniel Vítek, tiskový mluvčí krajského ředitelství policie Ústeckého kraje. A já absolutně nechápu.

Žijeme v epoše teroristických útoků vedených auty. V Nice po útoku autem bezmála stovka mrtvých, v Berlíně dvanáct mrtvých. Náhodný svědek jednoho z útoků se pokusil teroristu zastavit, jel na motocyklu a pokoušel se otevřít dveře kamionu a dostat se k útočníkovi. Ten muž byl - zcela oprávněně - oslavován jako hrdina, protože riskoval při pokusu eliminovat teroristu svůj vlastní život. Kromě toho - v České republice už delší dobu probíhá diskuse o tom, že občané by měli mít ústavně zakotvené právo držet střelnou zbraň i pro obranu před teroristickými útoky. Takže zastřelit útočníka, který autem najíždí do lidí, by mělo být chápáno jako čin občanské statečnosti. Střelci z Chomutova, který se zachoval právě tak - postavil se útoku, který byl veden autem - však policie obvinila z vraždy. Takže se ptám: Co měl ten náhodný svědek a pozdější střelec dělat? Zavolat policii a přihlížet, jak řidič útočící dodávky zabíjí lidi? Přes všechny tyhle otázky je střelec obviněn z vraždy a hrozí mu až dvacet let vězení. Jeho obvinění je tím nejhorším vzkazem pro občany, které si lze představit. V podstatě ten úřední akt říká: Nesmíte se bránit, když uvidíte násilí, nesmíte se mu postavit, jinak vás zavřeme! Což je v době stále hrozícího teroristického útoku zcela špatně.

Proto si dovoluji připomenout: Naše legislativa zná paragraf o krajní nouzi, je to § 28 trestního zákona: „Čin jinak trestný, kterým někdo odvrací nebezpečí přímo hrozící zájmu chráněnému trestním zákonem, není trestným činem. Nejde o krajní nouzi, jestliže bylo možno toto nebezpečí za daných okolností odvrátit jinak anebo způsobený následek je zřejmě stejně závažný nebo ještě závažnější než ten, který hrozil, anebo byl ten, komu nebezpečí hrozilo, povinen je snášet."

Podle litery zákona usmrcení jednoho člověka - řidiče útočníka - rozhodně není závažnější čin, než kdyby onen řidič usmrtil několik občanů tím, že by je srazil autem. Takže podle mého neprávnického rozumu se konání střelce do rámce zákona v úplnosti vejde a on by vůbec neměl být z ničeho obviněn.

Veškerá rizika útoku má nést útočník. Pokud při útoku dojde úhony jako řidič najíždějící v Chomutově do lidí, je to jeho problém - a je naprosto nepřijatelné, aby byl stíhán člověk, který zastavil trvající útok na lidi. Pokud úřady budou trestat občany, kteří se postaví násilí násilím, tak připraví optimální terén pro teroristy, protože se jim de facto nebudeme smět bránit.