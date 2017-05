Česko je uprostřed daňového džihádu. Zajišťovací příkazy ničí fungující firmy | Reflex.cz

Premiér Bohuslav Sobotka si při odmítnutí Aleny Schillerové coby náhrady za Andreje Babiše na postu ministra financí postěžoval, že i ona je zodpovědná za příliš represívní postup při vybírání daní. A jestliže si na represívní vybírání daní stěžuje socialista, tak to už musí být vážné.

Sobotka konkrétně zmiňuje zajišťovací příkazy. Ty finanční správa používá v případě, že má podezření na „bílého koně“ a chystané přání vyhnout se dani, a preventivně proto vyžaduje zaplacení dopředu. Jenže v posledních letech se z výjimečně používaného nástroje stala běžná věc. Také kvůli tomu bude na podnět TOP 09 v úterý v Poslanecké sněmovně informovat, jak to dál bude řešit.

Miroslav Kalousek o zajišťovacích příkazech:

1080p 720p 480p 360p 240p REKLAMA Miroslav Kalousek o problematice finanční správy a o tom, jak používají zajišťovací příkazy • VIDEO Martin Bartkovský

Zajišťovací příkazy jsou vlastně svého druhu preventivní exekucí. Ještě nevíme, zda se skutečně vyhnete placení daně, ale myslíme si to, tak zaplaťte hned. A firmu to klidně položí. Obrana je sice přes soudy možná, ale velmi komplikovaná a dlouhá — přitom zaplatit státu se musí hned.

I proto získal způsob použití zajišťovacích příkazů mezi daňaři přezdívku „daňový džihád“. Plaťte daně, děj se co děj.

Nejvyšší správní soud přitom již řadu zajišťovacích příkazů zrušil jako neodůvodněné, a tedy nezákonné. Finanční správa si však tento z hlediska výběru daní efektivní nástroj velmi oblíbila. Je to mnohem jednodušší než složitě rozkrývat skutečné proběhnuvší zločiny.

Z hlediska finanční správy je prostě každý podezřelý.

Náměstkyně ministra financí a kandidátka na post ministryně financí Alena Schillerová zvolila pozoruhodnou obranu praxe, již její resort v poslední době používá: „... prostřednictvím zajišťovacích příkazů ve výjimečných případech a v případě důvodných pochybností zadrží daňovému subjektu finanční částku rovnající se možnému daňovému úniku. Dokud se situace neobjasní, tuto částku správce daně zadrží. Následně ji příslušné firmě buď s patřičnými úroky vrátí, nebo ji převede do státního rozpočtu.

Zajišťovací příkazy jsou jedinou možnou zbraní proti sofistikovaným karuselovým podvodům, kde se rozdíl mezi nenávratně ztracenými penězi a jejich záchranou pro státní rozpočet počítá doslova na hodiny. Je proto pochopitelné, že ne vždy se daňový delikt prokáže. Snahou finanční správy je však tyto situace minimalizovat, a to například tím, že podnikatelům dává celou řadu doporučení, jak předejít riziku podezření ze zapojení do podvodného schématu.“

A „čísla však hovoří jasně — kvalita zajišťovacích příkazů se zvyšuje. Nejen že jejich absolutní počet se snížil z 1605 v roce 2015 na 1561 v roce 2016, ale zároveň se výrazně zlepšuje poměr mezi tím, co finanční správa podnikatelům po provedeném šetření vrací, a tím, co odvede do státního rozpočtu jako zachráněnou daň.“

Takže klid, zlepšuje se to. Zajišťovacích příkazů bylo loni o tři procenta méně. Že předtím byl nárůst v tisícovkách procent, ji evidentně nevzrušuje.

Tweets by MiroslavCvrcek