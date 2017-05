Babiš nerezignuje. Jánošíci se nevzdávají! | Reflex.cz

Andrej Babiš na prvního máje zopakoval, že nerezignuje, dluhopisy sem nebo tam, Sobotka sem nebo tam. Není to překvapující - jeho jánošíkovská politická šarže nedovoluje, aby se lidový hrdina omluvil či uznal chybu. To se raději nechá pověsit za rebro!

Sobotní prvomájové veselice politických stran přinesly mnoho dobrého. Jednak - průměrný věk slavících osob na oslavách pořádaných Komunistickou stranou Čech a Moravy se zvýšil na sto sedmnáct let, takže máme reálnou naději, že se KSČM do deseti let v Parlamentu zbavíme. Zato se však - alespoň ne po dobrém - nezbavíme komunisty bývalého, komunisty, kterého do Strany poslala jeho vlastní maminka: Totiž Andreje Babiše.

I babišovci se na první máj shromáždili a slavili svátek - v jejich případě kapitalistické - práce. A hlavní hrdina kapitalistické práce, soudruh Babiš, v rámci těchto oslav pronesl zásadní projev. Jak známo: Předvolební nalezení vlastních gulí vedlo premiéra Sobotku k výzvě Andreji Babišovi, aby srozumitelně vysvětlil, za jakým účelem vydal jeho Agrofert tolik diskutované dluhopisy. Zda se náhodou nejednalo o to, že pan továrník jenom potřeboval ojebat stát na daních. Pokud vše nevysvětlí, měl by Babiš dle Sobotky rezignovat. Na tento požadavek reagoval Babiš po jánošíkovsku: „Nevidím nejmenší důvod, proč bych měl rezignovat. V politice mám velmi dobré výsledky. Je to zoufalá akce ČSSD, která má nějaké preference. Pan premiér se zaměřil na mě a chce mě za každou cenu dostat z politiky a já si myslím, že to je škoda, že to poškozuje tuto vládu. Ta vláda je úspěšná i díky mně,“ řekl novinářům.

Odpověď mne potěšila a myslím, že je na panu místopředsedovi vlády přece jen potřeba alespoň jednu vlastnost ocenit: Jeho důslednost! Jeho průšvihy už jsou skutečně neslučitelné s výkonem funkce místopředsedy vlády, ale vše, s čím šel do voleb, se mu podařilo splnit. Pozice Agrofertu se staly ještě pevnějšími a jistějšími. Takže Babiš by už mohl na ten půlrok do voleb bez jakýchkoliv škod rezignovat, a ještě by ukázal, jak je velkomyslný, ušlechtilý a jak se podřizuje tlaku veřejnosti. To však nikdy neudělá a udělat nesmí.

Jeho role, jeho šarže, je totiž úplně jiná: On je Jánošík, který to „ukazuje těm nahoře“. A „ukázal“ jim to i stran placení daní z dluhopisů - prostě ojebal stát. A to je to pravé, čím svým voličům imponuje, to je ten důvod, proč ho preferuje třetina voličů a proč vyhraje podzimní volby. Takže lze jen doufat, že jej ostatní parlamentní strany, které z voleb vzejdou, pověsí jako Jánošíka za rebro jeho nulového koaličního potenciálu. Pokud se ovšem po volbách zase nedá, stejně jako v mládí, do party s komunisty.

Podívete se také na video, jak ministr financí opřel do Bohuslava Sobotky.