Začlenění romské menšiny: Dá se předplatit rovnoprávnost? | Reflex.cz

Vyprávěla mi milá, chytrá a obětavá paní učitelka ve výslužbě o dávných dobách, kdy učila v malém městě na severní Moravě ve zvláštní škole (tehdy se tomu tak ještě mohlo říkat). „Všechny cikánské děti ve třídě měly rodiče, z nichž aspoň jeden pracoval. Dělali většinou manuální práci, jejich pracovní morálka byla někdy všelijaká, ale do práce chodili. Dnešní děti, vnuci a pravnuci těch dětí, které jsem učila, nemají v rodinách vůbec nikoho, kdo by do práce chodil. A připadá jim to normální. Taky pracovat nebudou.“