Kapitální úspěch policie: Odhalen jeden joint!

Vyzývám všechny spoluobčany, aby volali policii pokaždé, když uvidí stejně společensky nebezpečný případ protiprávního chování jako v naší cause. Třeba když někdo odhodí vajgl, odplivne si na ulici nebo si na zastávce hromadné dopravy hlučně uprdne.

Co se vlastně stalo? Policie prokázala obrovskou odvahu, statečnost, chrabrost a neohroženost. S odhodláním sobě vlastním se policisté vydali přímo mezi ty nejnebezpečnější, mezi narkomany, a zajistili pachatelku závažné drogové causy, závažného kriminálního skutku, který ohrožuje celou společnost. Na Facebooku pražské městské policie se objevil text referující o zásadním úspěchu jak městské, tak i státní policie: „Společná hlídka strážníka a policisty odhalila dívku kouřící jointa. Při součinnostní kontrole kombinované hlídky městské a státní policie se podařilo odhalit dívku, která kouřila jointa. Případ dále šetří Policie ČR. V pátek odpoledne prováděla kombinovaná hlídka strážníka a policisty kontrolní činnost ve Štefánikově ulici, kde si všimla mladé ženy, která kouřila „jointa“, z něhož se linul typický zápach marihuany. Hlídka ženu vyzvala k předložení dokladů a poté k následování na místní oddělení Policie ČR. Protože dívka neuposlechla výzvy a pokusila se z místa utéct, strážník proti ní zakročil a policista jí přiložil služební pouta. Celou věc dále šetří Policie ČR.

Prostě – smíšená hlídka městské a státní policie se nezalekla ani tak vážného nebezpečí, jako je holka se špekem, a chrabře se tomuto zlu postavila. Pachatelka se nedala snadno, ohrozila policisty pokusem o útěk. Policejní reakce činí jejich misi ještě odvážnější a chvályhodnější – nelekli se útěku a chytli ji! Poté jí típli jointa a i s ním po zásluze odvedli na policajtůru.

Myslím, že celý týden nedošlo v Praze k závažnějším drogovým zločinům. Sice jsem ve středu byl na Václaváku u Koně a viděl tam na rohu dobrou desítku dealerů heroinu, kterých si policisté hlídající pod Koněm demonstraci okázale nevšímali. A je to dobře, protože na takové banality, jako je prodej heroinu, a zvláště dětem, nemá policie čas – musí přece honit kuřáky marihuany. Je to skvělé, jak se o nás policie stará, a měli bychom našim mužům zákona vycházet vstříc. Totiž upozorňovat je na protispolečenské chování, které je alespoň tak nebezpečné jako kouření jointa. Takže až někde uvidíte, jak se vykadí pes a majitel to neuklidí, ihned volejte 156 a 158. Možná přijede i zásahovka, protože lejno na chodníku ohrožuje společnost podstatně více než holka kouřící špeka.