Brno je nejkrásnější město v Brně. Mají zde přednost šimpanzi před seniory?

Mimobrněnským čtenářům připomeňme, že v největším městě naší republiky (Praha je, jak známo, kraj) nyní vládne Krokodýlově-holdingová magistrátní pětikoalice: ANO–KDU–Žít Brno–Zelení–TOP 09. Koalice zbytku republiky známá především díky opravdu neopakovatelnému náměstkovi primátora Matěji Hollanovi z recesistického hnutí Žít Brno.

Nicméně nyní již vážněji. Je škoda, že se obyvatelé ČR více nezamýšlejí nad hospodařením svých měst nebo krajů. Vlastně, že se vesměs nezajímají o komunální politiku důkladněji a důsledněji. Raději pořád spíše pokukují po „skandálech a aférách“ tam v Praze či v Bruselu. Jak známo, leckdo se podrobně zajímá o Trumpa, Putina či Zemana, ale neví, kdo je radním či zastupitelem u něj ve městě.

Místní poplatek za „popelku“

Souhlasím s myšlenkou, že za komunální odpad se má řádně a včas platit, notabene každý nějaký odpad produkujeme. Nicméně mám jeden námět k „zahloubaní“.

Nejen (brněnští) komunální politici — nestálo by za úvahu, aby senioři nad 63 nebo 65 let (přesnou hranici dávám k diskusi, není rigidní) byli v Brně osvobozeni od poplatku za komunální odpad? Nyní se zde pouze fyzickým osobám nad 70 let snižuje z 670 na 500 Kč za rok.

Samozřejmě pokud by bohatší (či uvědomělejší) senior chtěl dobrovolně platit citovaný poplatek, tak by jistě mohl. Následně by se pak mohl pochlubit v hospodě či na sociálních sítích spoluobčanům a kamarádům.

Někdo z magistrátu asi řekne: Pane, nejsou peníze, musíme šetřit.

Šimpanz víc než senior

Dle mých propočtů by věc přišla na necelých 20 miliónů korun, pro srovnání, když se našlo například 42 miliónů z městských peněz na výběh pro šimpanze (autor nemá nic proti zvířátkům), možná by se mohly najít úspory i na tuto věc. Řekl snad někdo z politiků v předvolebních diskusích, že bude preferovat více šimpanze než zdejší seniory?

Paradoxně občané v domovech pro seniory nebo jiných ústavech jsou od poplatku osvobozeni. Ale ti žijící sami či v rodinách, tedy ti, kteří tolik nezatěžují sociální systém, platit poplatek musí.

To mi přijde divné — to je ona promyšlená prorodinná politika? Co na to například radničně koaliční KDU, jež má podporu rodin v erbu? Mám za to, že odpuštění zmíněného poplatku by bylo projevem úcty ke starším (v našem případě brněnským) občanům, hodným moderního a sociálního města 21. století.

Obdobné nerovnováhy dle mého existují analogicky i ve většině jiných českých a moravských měst. Jak jsem již uvedl výše, je škoda, že se lidé o komunální politiku příliš nezajímají.

Co si myslíte o městském hospodaření ve vašem městě vy, napište nám, prosím, do komentářů.