Kolaps civilizace: Imigranti, Merkelová a Trump

Známý český egyptolog profesor Miroslav Bárta píše, že kolapsy vyspělých a složitých společenských systémů jsou následovány výrazným zjednodušením fungování systému. Že kolaps nemusí nutně znamenat pád asteroidu, ale třeba jen pád nějaké administrativy. A pak se celý systém rapidně zjednoduší.

Nástup Donalda Trumpa tímto prizmatem v úplnosti znamená kolaps eutoatlantické civilizace. Již jeho první kroky v úřadě ukazují, že nehodlá dodržovat sluníčkářské rituály, ale rozhodovat podle jednoduššího klíče - podle toho, zda je nějaký krok dobrý pro Ameriku, a ne podle toho, zda je nějaký krok líbivý a hezký.

Vedle sebe tak začínají koexistovat dva systémy: Vysoce sofistikovaný, velmi humanistický a nefunkční systém Merkelová versus vysoce účinný, jednoduchý a humpolácký systém Trump. Nejlépe je vidět rozdíl obou státníků - systémů - řešení na otázce imigrace. Všichni - Američané i Evropané - chápou imigraci z muslimských zemí jako závažný problém. Metody řešení jsou však zcela opačné.

Když přišla v roce 2015 do Evropy imigrační vlna ze Sýrie a Iráku, všichni jsme věděli, že je to vysoce nebezpečný fenomen a že s uprchlíky sem přijdou i teroristé a neasimilovatelní jedinci. Muslimský negramotný pastýř ze severní Sýrie nemá mnoho šancí na nějakou uspokojivou asimilaci. Civilizační skok mezi ním a třeba Dortmundem je za jednu generaci nepřekonatelný. Když takto problematičtí jedinci, o kterých bylo předem zřejmé, že s nimi budou problémy, tak Merkelová jednostranně přestala dodržovat evropské dohody o imigraci a všechny ty potenciálně rizikové běžence srdečně pozvala k nim do Německa. Následkem toho se po západní Evropě zcela nekontrolovatelně pohybuje v podstatě neznámý, ale milion osob převyšující počet imigrantů. A nikdo neví, co to je za lidi. Vlna kriminality, teroristických útoků, a především obrovské výdaje daňových poplatníků přišly vzápětí po vlně imigrační. Jak všichni věděli - snad i ta sluníčkářka Merkelová, která ale v podstatě nemohla dělat nic jiného. Systém autoagresivního upřednostňování cizích před vlastními je morem neomarxistické evropské levice, a Merkelová by se prostě na nějaký ošklivý krok proti imigrantům nezmohla už jen proto, že jsme všichni politicky korektní, a proto na sebe musíme být hodní.

Donald Trump necelý týden po inauguraci identický problém vyřešil řádově jednodušeji. Prostě zakázal Syřanům, a na nějakou dobu i obyvatelům dalších šesti islámských zemí, vstup do USA. Metoda, kdy sice občas asi dojde k nějaké malé nespravedlnosti na přijíždějících Syřanech, ale Amerika opravdu nebude muset řešit, jak asimilovat syrské muslimy.

Stará sluníčkářská, ohleduplná, komplikovaná a sofistikovaná řešení nám imigrační krize představila jako zcela nefunkční. Naopak velmi jednoduchý - řádově primitivnější - zákaz, který vystavil Trump, je sice ošklivý, ale zaručeně účinný. Proto soudím, že onen dlouho očekávaný kolaps naší civilizace už nastal. Že se přesložitěla a nyní bude, bez nějakých válek či krizí, výrazně zjednodušena, abychom se zase stali pány vlastního osudu a přestali se potácet v sluníčkářských ohleduplnostech vedoucích jen k celospolečnskému chaosu.