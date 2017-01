Česká pošta nelže! "Balík do ruky" dostane vždycky do ruky. I když to většinou není u vás doma

Česká pošta mne úplně oslnila svým marketingovým trikem. Její služba „Balík do ruky“ svým názvem přece neslibuje, že vám pošta ten balík doručí domů, jenom to, že vám jej vetkne do paže. Takže když si pro balík do ruky musíte jít na poštu, je to úplně v pořádku!

Kupuji si knihy a tabák zásadně přes Internet. Tabák proto, že když mi přijde krabice s kouřením na dva měsíce, mám intenzivní pocit hojnosti, a navíc mám doma tak velké zásoby tabáku, že mi nemůže někdy ve tři hodiny ráno, kdy pracuju, najednou dojít a chybět. Knihy pak kupuji přes síť jednak z důvodů lakomství (na internetu se dá vyhledat, kde mají titul nejlevněji), za druhé proto, že dlouhé hodiny vybírání z dnešní bohaté nabídky titulů absolvuji raději vsedě doma u počítače, než oblézáním regálů v knihkupectví.

Před Vánoci jsem si objednal tabák. Velkou krabici, zaslané službou České pošty Balík do ruky. Tedy donášku zásilky až domů. Asi čtrnáct dnů před Štědrým dnem mi přišla SMS a mail, že mi ten den budou balík doručovat. Objednávám si to vždycky tak, aby balík přišel v den, kdy celý den z domova píšu - takže jsem nonstop doma. Večer ten den mi přišla SMS, že se mi pokusili doručit zásilku neúspěšně, a že mám mazat na poštu.

Když jsem si balík vyzvedl a rozbalil, zjistil jsem, že nemám dostatečnou zásobu, abych měl na Nový rok pocit hojnosti, a objednal si ještě dalších třicet paklíků tabáku. Zase Balík do ruky. A stejná historka - opět přišlo varování, že mi ten den balík přivezou, opět se nikdo neobjevil, a večer opět přišla lživá SMS, že se mi balík pokusili doručit neúspěšně.

Byl jsem už trochu naštvanej, ale protože bylo před svátky a pošta se prohýbala pod náporem zásilek, ještě jsem to byl ochoten tolerovat. Nyní, dávno po svátcích, jsem si objednal nové čtení a zase nechal doručit do ruky. Ve čtvrtek ráno, kdy jsem od rána z domova psal článek, přišla SMS, že ten den zásilku doručí, nedoručili nic a večer napsali, že jsem nebyl doma. Už poměrně naštvaně jsem se vydal na poštu, vystál frontu, dal úředníkovi za přepážkou lísteček od pošťačky, a on ho odešel hledat. Čekal jsem, jak ho sprdnu, až balíček donese. Ale neudělal jsem to - protože jak ho donesl, tak mi ho přesně v souladu s názvem služby Balík do ruky dal do ruky. A já byl i se stížnostmi nahranej!

Takže prosím všechny, kteří budou mít podobné zkušenosti se službou Balík do ruky jako já, aby nenadávali. Pošta nelže - v názvu té služby není napsáno, že vám ten balík dají do ruky doma. Jenom to, že vám ho dají do ruky - a když si pro něj zajdete na poštu, tak vám ho skutečně do ruky dají. Žádná lživá reklama. Když mi to došlo, rozhodl jsem se na úředníka neřvat, malý marketingový trik České pošty tolerovat, a pro příště už zásadně používat jinou přepravní společnost.

Jenom na závěr prosím ředitele České pošty, aby se důrazně zamyslel nad následující otázkou: Víte, kam byste s těmi svými službami měli jít?