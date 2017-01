Plán ČSSD: Lékařů a studentů medicíny bude víc. A kdo to zaplatí, to je jedno

V Lidovém domě zase padal zlatý předvolební déšť. Socialisté vyjmenovali, komu ještě chtějí přidávat. Všimněme si zdravotnictví: ti, kdo v něm pracují, budou dostávat víc, ti, kdo se v něm léčí, budou platit míň a lékařů bude víc. Na medicínu vezmou všechny, kdo udělají zkoušky. Socialisté se zkrátka plácnou přes kapsu - daňového poplatníka. To by tak hrálo, aby líp bylo jen s Babišem.

Vezměme popořádku, co už Sobotkův vládní i stranický tým slíbil:

1. Lékařů máme přes 41 tisíc. Stárnou a za pár let prý budou chybět. Ročně vychází ze škol tisícovka absolventů. Ministři zdravotnictví a školství chtějí, aby jich ročně bylo o zhruba dvě stovky víc. Proto medicínu bude moci studovat každý, kdo udělá přijímačky – tak zní plán ČSSD. A kolik ten „nášup“ má stát? Na navýšení kapacit lékařských fakult o čtvrtinu budou třeba stamiliony ročně.

2. Lékařům už loni vláda slíbila zvyšování platů o deset procent po tři následující roky. Nemocničním zdravotním sestrám, kterých je kolem 83 tisíc, přidá k výplatě od července dva tisíce měsíčně navíc.

3. Stát dnes platí z vybraných daní zdravotní pojištění za šest milionů lidí, kteří nevydělávají (důchodci, děti, studenti, nezaměstnaní, invalidé, matky či otcové na rodičovské) – celkem to pro letošní rok dělá přes 66 miliard. Šéfové zdravotnictví a financí se nedávno dohodli, že po další tři roky přidají pokaždé ještě tři a půl miliardy navrch.

4. Pro většinu těchto státních pojištěnců se navíc chystá snížení doplatků na léky. Pro důchodce a děti se dosavadní strop sníží z dvou a půl tisíce na tisíc korun ročně. U seniorů nad 70 bude roční limit dokonce jen pět stovek, víc platit nebudou. Pro srovnání: Česko stejně jako Dánsko má už teď nejnižší evropskou spoluúčast pacientů, pouhých 15 procent, čili 85 procent nákladů se platí ze solidární kasy.

Suma sumárum z toho vychází následující: ve zdravotnictví a la ČSSD bude více lékařů, budou brát víc, stát bude za své pojištěnce platit také víc a lidé naopak budou přímo ze svých soukromých peněženek platit míň. Vypadá to jako selanka. Jenže, teď se hospodářství daří, daní se vybírá dost, nezaměstnanost je nízká a stát může být grand. Co se stane - při té socialisty nastavené finanční laťce - až zase hospodářství spadne do krize? Kde je jakákoliv reforma, která by zdravotnictví udržela při těch zvýšených výdajích státu a při stárnutí populace i v časech zlých?

O reformě socialisté mlčí. Nevědí, nebo nechtějí. Jediné, co umí, je přerozdělování a přidávání ze státní kasy. Volby jsou už přece za pár.