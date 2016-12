Berlín: Islamisté přejí pěkné Vánoce

Skutkově jde v tuto chvíli o pár vět. V Berlíně kolem dvacátého hodiny vjel kamion s polskou poznávací značkou do davu lidí užívajících si vánoční trhy. Na místě usmrtil devět lidí, dalších padesát zranil a mnozí jsou v kritickém stavu. Majitel firmy, které kamion patří, kontaktoval německá média, ujistil je, že za svého řidiče ručí a že nemohlo jít o útok - i když nikdo neví, zda ten autorizovaný řídič v momentě útoku skutečně řídil.

Zpočátku nebylo jasné, zda už je prokázána přímá souvislost s islámským terorismem. V pořadu ČT Události, komentáře vysílaném od 22 hodin opakovaně zdůrazňovali, že ani nevíme, zda šlo o útok či nehodu. Nepřímých důkazů, že o nehodu nešlo, bylo poměrně dost. Podobných nehod je absolutní minimum, a podobný teroristický útok kromě islamistických teroristů jako islamisté letos v Nice zatím spáchala jenom před lety paní Hepnarová. Takže vše ukazovalo na islámské teroristy, ale ČT 24 byla tak korektní, že to neřekla. Až do čtvrt na dvanáct, pak jsem odeslal tento text do redakce. Přitom:

Už ve 20.30 vyšel na účtu Iraqi Popular Mobilization Force - irácké armády bojující proti Islámskému státu, post oznamující, že v Berlíně zaútočil právě Islámský stát.

Nemám pochybnosti, že pánové z irácké tajné služby jsou věrohodným zdrojem. Washingtontimes.com publikovaly irácký tweet o chvíli později, a thesun.co.uk před desátou. Ještě v půl dvanácté (to odesílám text) však byla na ČT 24 živá informace, že se neví, zda vůbec šlo o útok.

Takže - útok v Berlíně je podle všeho dalším kolem teroristických útoků islamistů, je druhým dílem atentátu v Nice. Mohli jsme čekat, že se před Vánoci připomenou, abychom měli strach i o svátcích. Nepřekvapuje. Překvapující je, že v tuto chvíli jasně existující a medii kolující islámskou stopu nezaznamenala ČT 24 až do čtvrt na dvanáct. Že by politická korektnost a nechuť byť jen naznačit, že by za tím útokem mohli být naši milí islamisté??