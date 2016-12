Sluníčkové salto: Merkelová zakazuje burky

Často si stěžujeme na úpadek mravů v české politice, na pokleslou politickou kulturu v naší zemi. Jsou to poraženecké stesky, mnohem větší, bohatší a důležitější země, než je ta naše, mají ve svém čele stejně postojově dynamické politiky jako my. I jejich politici říkají jen to, co chtějí voliči slyšet. A nestydí se obrátit na obrtlíku.

Sjezd německé křesťanskodemokratické strany znovuzvolil paní Merkelovou do funkce své šéfky. Bylo to pravděpodobně díky jejímu volebnímu projevu, který jsem zaznamenal s neskrývanou perverzní radostí. Kdybych ho totiž přepsal, podepsal „Martin Konvička“ a vyvěsil na web, všichni by uvedenému autorství věřili.

Paní Merkelová se nechala slyšet, že bude dobré zakázat burky a nikáby. Že imigrační vlna z loňska se nemůže a nesmí opakovat. A že utečence bez nároku na azyl máme šupem posílat do Afriky. Křesťanskodemokratičtí poslanci její řeč odměnili potleskem a znovuzvolením.

Pokud někdo náhodou zapomněl - před rokem touto dobou, kdy vrcholila migrační tsunami balkánskou trasou, bylo hlavním heslem paní Merkelové „srdečně vítáme“. Případně „zvládneme to“. Její prohlášení, že Německo přijme všechny, tehdy zvedlo již tak stoupající křivku počtu příchozích. Přesto mu tleskala většina německých medií.

Veškeré protiuprchlické projevy byly označovány jako xenofobie, omezenost a fašismus, a paní Merkelové svým srdečným vítáním jen odrážela momentální poptávku voličů. Tehdejší německá tehdy většinově sluníčková veřejnost to chtěla, tak jí to paní Angela poskytla.

O rok později se situace poněkud změnila, prostí Němci již získali s realitou uprchlické vlny dostatek osobních zkušeností. Proto poptávka veřejnosti žádá protiimigrační, rigidní a vůči imigrantům hostilní slova i činy. A v tom momentě Angela přichází s internačními tábory pro uprchlíky v Africe, zákazem burek a nikábů a důsledným odmítnutím něčeho, jako byla loňská imigrační vlna. Kterou spoluzavinila.Takže až si budete někdy stěžovat, že čeští politici lžou, jsou bezzásadoví a otáčejí se jako korouhvička podle výzkumů veřejného mínění, nezazlívejte jim to tolik! Je to všude! Protože jestli nyní někdo ukázal opravdový populismus, bezpáteřnost a chladný politický kalkul, byla to, s německou precizností a důkladností, paní Merkelová.